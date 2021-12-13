Диетолог рассказала, какие продукты вызывают отеки

Специалист отметила, что зачастую, чтобы избежать данных проблем, люди совершают типичную ошибку, сообщает РИА Новости.

Многие жалуются на отеки. Если вы хотите их избежать, стоит отказаться от некоторых продуктов — например, молочных. Цельное молоко, сливки, сыр — все они провоцируют отечность лица. Лучше употреблять продукты из козьего молока или безлактозные молочные продукты. Диетолог-нутрициолог Ирина Караева

Также врач подчеркнула, что сахар повышает уровень инсулина в крови и задерживает воду. Одной из главных причин отеков может быть употребление пшеничного хлеба и мучных изделий, содержащих глютен.

Диетолог советует отказаться от этих продуктов на пару месяцев, и результат не заставит себя ждать.

Самая главная ошибка при отеках — это перестать пить воду! Воду пить надо. Часто отеки бывают от обезвоживания организма. Уберите эти продукты из рациона, начните вести здоровый образ жизни, пейте достаточно воды и ложитесь спать вовремя. И уже через пару недель вас перестанут беспокоить отеки и появится энергия. Диетолог-нутрициолог Ирина Караева