«Казына Капитал Менеджмент»: проект ветровой электростанции продолжает демонстировать положительные результаты

Среди них новый Экологический кодекс РК, изменения в котором повышают ответственность промышленных предприятий за загрязнение окружающей среды и усиливают углеродное регулирование путем увеличения стоимости квот на выбросы парниковых газов и других эмиссий в окружающую среду.

Кроме того, в целях исполнения обязательств РК, принятых в рамках Парижского климатического соглашения, Казахстан намерен сократить выбросы парниковых газов на 15% к 2030 году.

Инвестирование в зеленые проекты напрямую влияет на достижение стратегических целей Казахстана по улучшению климатической ситуации в регионе, а также повышает лояльность международных финансовых институтов и способствует притоку иностранных инвестиций.

В своей инвестиционной деятельности АО «Казына Капитал Менеджмент» (дочерняя организация НУХ «Байтерек», далее — ККМ) следует принципам ответственного инвестирования, тем самым увеличивая портфель зеленых проектов. На сегодняшний день ККМ поддержано четыре проекта в сфере зеленой энергетики на общую сумму 12,4 млрд тг.

Через фонды прямых инвестиций ККМ предоставляет поддержку предприятиям в несырьевых секторах экономики с помощью долевого и мезонинного финансирования. При этом успешность выхода из проекта зависит от увеличения добавленной стоимости актива предприятия, то есть его стабильности и надежности.

Во многом фактор стабильности отражают принципы ESG (Экологическое, Социальное и Корпоративное управление), раскрытие информации по которым сегодня необходимо инвесторам при проведении инвестиционного анализа проектов.

Мировая повестка в области ответственного инвестирования устанавливает новые тренды — инвесторы все больше полагаются на раскрытие нефинансовой информации. По данным Harvard Business School 71% LP откажут в инвестиционной инициативе GP по причине отсутствия принципов ESG. Более того, 1 доллар, инвестированный в компании с высоким показателем устойчивого развития, принес на 51% больше дохода, чем в компании с низким показателем.

Один из успешных инфраструктурных проектов ККМ в сфере зеленой энергетики — «Строительство ветровой электростанции «Астана ЕХРО-2017» мощностью 100 МВт для преобразования энергии ветра», реализованный ТОО «ЦАТЭК Green Energy» (ЦАТЭК Грин Энерджи) при финансовой поддержке ККМ, АО «Банк развития Казахстана» и АО «Фонд развития промышленности».

Реализация проекта обеспечила годовое потребление более 10 тыс. семей экологически чистой энергией. Ветровая электростанция (далее — ВЭС) экономит более 79 тыс. тонн условного топлива в год, снижает выбросы парниковых газов на 230 тыс. тонн в год, что равнозначно объему выбросов 113 тыс. автомобилей.

На этапе строительства объекта создано более 300 рабочих мест и более 20 специалистов прошли обучение по эксплуатации ВЭС.

Реализация ВЭС осуществлена двумя пусковыми комплексами: первый пусковой комплекс мощностью 50 МВт был введен в эксплуатацию 26 августа 2019 года, второй пусковой комплекс аналогичной мощностью был введен в эксплуатацию 26 ноября 2020 года.

Фонды под управлением «Казына Капитал Менеджмент» — DBK Equity Fund C.V и Baiterek Venture Fund через инструменты долевого и мезонинного финансирования в 2018 году предоставили инвестиции в размере 3,6 млрд тг путем приобретения AOM Metal B. V. доли участия в Уставном капитале ТОО «ЦАТЭК Green Energy» для реализации проекта «Строительство первого пускового комплекса ВЭС в Акмолинской области мощностью 50 МВт».

18 октября 2019 года объем финансирования на реализацию проекта «Строительство второго пускового комплекса ветровой электростанции в Акмолинской области мощностью 50 МВт» составил 1,115 млрд тг путем увеличения доли участия в ТОО «ЦАТЭК Green Energy».

На ВЭС используется комплекс новых разработок и технологий по преобразованию энергии ветра, адаптированных под климатические условия Акмолинской области. Смонтировано 29 ветроэлектроустановок производства компании VESTAS, мирового лидера ветроэнергетики.

Посредством инвестирования в зеленую энергетику ККМ вносит вклад в борьбу с последствиями климатических изменений. В мировой практике принципы ответственного инвестирования зарекомендовали себя в качестве компаса в стремлении к внедрению ответственных инвестиций и укреплению долгосрочного здоровья финансовой системы.

Развивая опыт своей команды, ККМ и в дальнейшем будет оказывать поддержку предприятиям в несырьевых секторах экономики, интегрируя ESG-стандарты на всех этапах инвестиционной деятельности.