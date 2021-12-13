«В ледяную воду» — 14-летняя девушка спрыгнула с моста в Атырау

Как сообщили в областном департаменте полиции, инцидент произошел 12 декабря около 22:20.

На пульт оператора «102» поступило сообщение о том, что с моста, расположенного в мкр. Атырау, спрыгнул неизвестный человек. Сотрудники полиции Исатай Турсынгалиев и Галым Калбаев, которые прибыли на место происшествия, заметили тонущую девушку. Пресс-служба ДП Атырауской области

Турсынгалиеву и Калбаеву пришлось войти в ледяную воду. К ним на подмогу приехал второй экипаж — Махамбет Кабасов и Куралбек Калмаганбетов.

В течение 20 минут полицейские вытащили девушку на берег. Пресс-служба ДП Атырауской области

Стражи порядка оказали несовершеннолетней девушке первую медпомощь.

После искусственного дыхания девушка начала дышать, но была ослаблена. Полицейские решили на спецмашине доставить пострадавшую в поликлинику №5.

Не было времени на раздумья, сразу решили нырнуть в воду за ней. Вода оказалась холодной. Но в мыслях было одно — спасти тонущую девушку. Каждая доля секунды была важна. Командир взвода принял оперативное решение. Мы сразу же отправились в поликлинику. Галым Калбаев

Врачи оказали подростку 2007 года рождения всю необходимую медицинскую помощь.