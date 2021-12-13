Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная-2021»

По информации организаторов, в конкурсе приняли участие девушки из 80 стран.

Сообщается, что победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная» стала представительница Индии Харназ Сандху. Финал конкурса проходил в Эйлате.

​Второе и третье место заняли представительницы из ЮАР Лалела Мсване и Парагвая Надиа Ферейра. В десятку победительниц, которые смогли выйти в финал, вошли конкурсантки из Арубы, Колумбии, Франции, Индии, Парагвая, Филиппин, Пуэрто-Рико, ЮАР, Багамских островов и США.

Как сообщает ТАСС, на церемонии, после конкурса купальников, вышли 10 участниц. В дальнейшем только пяти из них представилась возможность ответить на вопросы жюри, посвященные злободневным темам, и приблизиться к финалу. После этого этапа остались участницы из Индии, Парагвая и ЮАР, которым предстояло выступить с короткой речью на определенную тему.

Конкурсанток попросили дать совет девушкам, которые вынуждены сталкиваться с давлением в современном мире. Победительница обратилась к молодым людям с призывом верить в себя, не сравнивать себя с другими и думать о важных событиях, которые происходят в мире.

В этом году Казахстан представляла Азиза Токашова. На странице «Қазақстан Аруы/Мисс Казахстан» в Instagram опубликовано видео выходов в национальном костюме и в вечернем платье.