Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная-2021»
По информации организаторов, в конкурсе приняли участие девушки из 80 стран.
Сообщается, что победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная» стала представительница Индии Харназ Сандху. Финал конкурса проходил в Эйлате.
Второе и третье место заняли представительницы из ЮАР Лалела Мсване и Парагвая Надиа Ферейра. В десятку победительниц, которые смогли выйти в финал, вошли конкурсантки из Арубы, Колумбии, Франции, Индии, Парагвая, Филиппин, Пуэрто-Рико, ЮАР, Багамских островов и США.
Как сообщает ТАСС, на церемонии, после конкурса купальников, вышли 10 участниц. В дальнейшем только пяти из них представилась возможность ответить на вопросы жюри, посвященные злободневным темам, и приблизиться к финалу. После этого этапа остались участницы из Индии, Парагвая и ЮАР, которым предстояло выступить с короткой речью на определенную тему.
Конкурсанток попросили дать совет девушкам, которые вынуждены сталкиваться с давлением в современном мире. Победительница обратилась к молодым людям с призывом верить в себя, не сравнивать себя с другими и думать о важных событиях, которые происходят в мире.
— Miss Universe (@MissUniverse) December 13, 2021
The new Miss Universe is...India!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/DTiOKzTHl4
В этом году Казахстан представляла Азиза Токашова. На странице «Қазақстан Аруы/Мисс Казахстан» в Instagram опубликовано видео выходов в национальном костюме и в вечернем платье.