Лидер «Астаны» озвучил цель на 2022 год

На пресс-конференции в испанском тренировочном лагере команды, 27-летний спортсмен сказал, что в 2022 году собирается сфокусироваться на Джиро д’Италия.

Мне понравился маршрут и Джиро д’Италия, и Тур де Франс-2022, но я собираюсь концентрироваться только на Джиро, а потом посмотрим. В данный момент я не знаю, поеду на Тур или нет. Хочу приложить максимум возможного, чтобы быть в хорошей форме на Джиро д’Италия-2022. Мигель Анхель Лопес

Фото: Instagram/miguelsuperlopez

«Супермен», который вернулся в казахстанский коллектив из Movistar, рассчитывает на хорошие показатели в будущем сезоне.

Я как будто вернулся домой. Вижу тех же спортивных директоров, гонщиков, с которыми раньше выступал, как Нибали и Луценко. Я практически снова на той же дороге, на которой был в прошлом. Но также вижу, что в структуре команды произошли большие перемены. Пришло много новых гонщиков, как Джанни. У нас много гонщиков высокого уровня, что делает нас одной из сильнейших команд. Здесь хорошая атмосфера, мы все настроены много работать. Для меня возвращение – новый вызов, возможность приложить максимум усилий. Мигель Анхель Лопес

Фото: Instagram/miguelsuperlopez

Мигель Лопес дважды был на подиуме Гранд-туров в общем зачете, на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании в 2018 году.