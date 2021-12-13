В Казахстане готовы увеличивать популяцию снежных барсов с помощью ЭКО

В интервью Службе новостей ООН Арман Кашкинбеков сообщил, что новый проект будет направлен на создание первой в республике лаборатории по сохранению, реабилитации и разведению снежного барса. Об этом говорится на официальном информационном ресурсе Организации Объединенных Наций «Новости ООН».

Наши ученые имеют успешный опыт в применении ЭКО для увеличения популяции таких редких животных, как архары и сайгаки. Мы надеемся, что этот опыт сработает и для снежных барсов. Благодаря сотрудничеству с международными организациями, такими как ПРООН, ЮНЕП и WWF, мы сможем реализовать этот очень важный для сохранения нашего биоразнообразия проект. Директор Snow Leopard Foundation Арман Кашкинбеков

Также специалист отметил, что на юге республики на территории Иле-Алатауского национального парка планируется разместить специальные вольеры, где барсам, раненым во время собственной охоты или пострадавшим от браконьеров, будет оказана медицинская помощь, а также лечение до полного восстановления.

Казахстан является одним из самых северных ареалов обитания этого животного. Численность популяции снежного барса на территории страны составляет всего 130-140 особей, а в мире в целом их насчитывается около четырех тысяч.

Крупный проект, где инициатива с ЭКО в Казахстане – лишь часть его, должен стартовать в начале будущего года. По словам Кашкинбекова, ученые алматинского института зоологии, совместно со специалистами Snow Leopard Foundation, займутся анализом нынешнего состояния снежного барса в Казахстане, установлением точных координат его обитания, а также разработкой рекомендаций по развитию экотуризма и борьбе с браконьерством.

Также в планах исследователей сделать проект международным, объединив усилия с другими странами, где обитает снежный барс: а это – Россия, где есть успешный опыт по спасению амурского тигра, а также Монголия и соседи по региону – Кыргызстан и Таджикистан.

В ООН сообщили, что в рамках проекта предоставят обучение для егерей Иле-Алатауского национального парка, а также оснастят их специальной техникой.

Отметим, что в Казахстане ужесточили наказание по статье «Браконьерство»: если раньше за убийство снежного барса был предусмотрен лишь штраф, то теперь браконьера ждет лишение свободы на срок от семи до девяти лет. Если это было сделано организованной группой людей, срок может составить более девяти лет.

Еще одной мерой по защите краснокнижного зверя является внедрение денежных компенсаций фермерам и сельчанам, чей домашний скот стал добычей снежного барса.

Барс, как правило, не нападает на человека. Это умное животное, но если в местах его проживания нет достаточной кормовой базы, то он может спуститься с гор к селениям и съесть барашка. Такие случаи имели место в соседнем Кыргызстане. При поддержке таких международных организаций, как Всемирный фонд дикой природы и ЮНЕП, на Алтае и в Кыргызстане с соблюдением всех процедур предоставляются фермерам и сельчанам денежные компенсации, чтобы они не шли в горы мстить снежным барсам. Аналогичный опыт можно внедрить и в Казахстане. Директор Snow Leopard Foundation Арман Кашкинбеков

Снежные барсы обитают в 12 странах мира, включая территории центральноазиатских республик. Ирбис находится под угрозой исчезновения из-за незаконной торговли объектами дикой природы. Главную опасность для снежного барса представляет человек, который охотится на него из-за шкуры, меха и других органов, которые используются в традиционной китайской медицине. Кроме того, из-за глобального изменения климата высокогорные луга становятся пригодными для пастбищ, а ирбисы и животные, на которых они охотятся, вытесняются из мест своего обитания.