Карагайлинская фабрика: промышленная и социальная опора региона

Земля оказалась очень богатой запасами полезных ископаемых. Промышленный потенциал этого района позволил в 1954 году основать неподалеку поселок Карагайлы.

Кризис и возрождение

Тяжелые времена для ГОКа настали в начале 1990-х — как и для многих других предприятий. После распада СССР деятельность комбината прекратилась, а из поселка постепенно начали уезжать люди. Упадок должен был перерасти в окончательную гибель, если бы не приход нового владельца.

Корпорация «Казахмыс» взяла ГОК под свое крыло, дав ему вторую жизнь. Компания произвела реконструкцию комбината под переработку медно-цинковых руд с месторождений «Кусмурын», «Акбастау» и «Абыз». Попутно холдинг провел техническую модернизацию фабрики — с учетом современных стандартов производства.

В 2006 году холдинг «Казахмыс» способствовал созданию производственного объединения «Карагандацветмет». Оно стало центрообразующим звеном между Карагайлинской обогатительной фабрикой, вышеперечисленными рудниками, месторождением «Нурказган», угольным департаментом «Борлы», Карагандинским литейным заводом и вспомогательными предприятиями.

Фото: пресс-служба Корпорации «Казахмыс»

Новая обогатительная фабрика «Казахмыса» сразу же превратилась в крупнейшее предприятие района, коим остается и по сей день. Оставаясь важнейшим элементом карагандинской промышленности, фабрика решает еще один ключевой вопрос — трудоустройство. Предприятие обеспечивает рабочими местами не только жителей поселка Карагайлы — здесь трудятся специалисты со всего Каркаралинского района и даже Карагандинской области.

Транспортировка руды от месторождений до фабрики осуществляется сторонними организациями, работники которых, как правило, проживают в Каркаралинском районе. Таким образом, даже не являясь сотрудниками КОФ или другого предприятия «Карагандацветмет», местное население получает возможность трудиться.

Курс на социальную помощь

Большое внимание «Казахмыс» уделяет и социальной поддержке населения региона. Холдинг участвует в благотворительных программах на постоянной основе.

Нужно отметить, что в корпорации очень развита политика оказания адресной социальной помощи малообеспеченным, многодетным работникам наших предприятий. Кроме того, как социально-ориентированная компания, «Казахмыс» оказывает помощь всему региону и поселку. К примеру, корпорация предоставляет квартиры малообеспеченным семьям в поселке Карагайлы. Выделяет своим сотрудникам и государственным служащим комнаты в здании бывшего санатория «Сосновый бор», который обслуживает. Помогает с техникой для уборки, содержания поселковых дорог, ремонта водопровода. Оказывает и другие услуги для поддержания социального развития поселка. Гендиректор производственного объединения «Карагандацветмет» Аскар Куйкабаев

Фото: пресс-служба Корпорации «Казахмыс»

Помощь многодетным семьям — особый приоритет корпорации. В 2020 году пять работников обогатительной фабрики и рудника «Абыз», имеющих многодетные семьи, получили в подарок от компании новые дома. В этом году в преддверии празднования 30-летия Независимости Казахстана планируется вручение ключей еще от двух домов в поселке Карагайлы.

Фото: пресс-служба Корпорации «Казахмыс»

Также холдинг «Казыхмыс» продолжит развивать промышленный потенциал региона. В июле текущего года начались активные работы на новом месторождении Хаджиконган (27 км от поселка Ботакара). Стартовали вскрышные работы, был организован вахтовый городок, запущен электрогенератор. Работники сформировали внутриплощадочные пути, породные и рудные отвалы, а также соорудили противопаводковые рвы.

С сентября 2022 года к работе подключится и Карагайлинская обогатительная фабрика. По железнодорожному пути с Хаджиконгана на фабрику начнет поступать медная руда, что обеспечит предприятие дополнительным сырьем.