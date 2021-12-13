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15:16 13.12.2021

Экс-игрок «Барселоны» возглавил Федерацию футбола Камеруна

Фото: Instagram/samueletoo
Экс-нападающий испанской «Барселоны» Самюэль Это′о стал президентом Федерации футбола Камеруна, сообщает Zakon.kz.

Этой новостью звезда мирового футбола поделился на своей странице в Instagram.

Этот день я буду вспоминать с большой гордостью. Я глубоко благодарен за то, что меня избрали новым президентом Камерунской федерации футбола. Каждый голос отражает энергию и стремление нашей футбольной семьи вывести наш любимый вид спорта на уровень, который не видели раньше.Самюэль Это′о

Самюэль четыре раза признавался лучшим футболистом Африки, является лучшим снайпером сборной Камеруна с 56 голами в 118 матчах. В последний раз нападающий выходил на поле в 2019 году в майке ФК «Катар СК».

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