15:16 13.12.2021
Экс-игрок «Барселоны» возглавил Федерацию футбола Камеруна
Фото: Instagram/samueletoo
Экс-нападающий испанской «Барселоны» Самюэль Это′о стал президентом Федерации футбола Камеруна, сообщает Zakon.kz.
Этой новостью звезда мирового футбола поделился на своей странице в Instagram.
Этот день я буду вспоминать с большой гордостью. Я глубоко благодарен за то, что меня избрали новым президентом Камерунской федерации футбола. Каждый голос отражает энергию и стремление нашей футбольной семьи вывести наш любимый вид спорта на уровень, который не видели раньше.Самюэль Это′о
Самюэль четыре раза признавался лучшим футболистом Африки, является лучшим снайпером сборной Камеруна с 56 голами в 118 матчах. В последний раз нападающий выходил на поле в 2019 году в майке ФК «Катар СК».