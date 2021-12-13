В Таразе открыли набережную

Строительство объекта в рамках проекта «Таразға тарту», инициированного акимом области Бердибеком Сапарбаевым, осуществлено при поддержке ТОО «Казфосфат», которое выделило 300 миллионов тенге.

Поздравляя жителей Тараза со значимым событием, глава региона Бердибек Сапарбаев отметил, что это особая страница в жизни областного центра.

Древний Тараз привлекает туристов своими уникальными историко-культурными объектами. Мы должны сделать все возможное, чтобы этот уютный и светлый город становился краше с каждым годом, а людям в нем жилось тепло и комфортно. В рамках проекта «Таразға тарту» к 30-летию Независимости страны благоустраиваются и модернизируются парки и скверы, отремонтированы фасады жилых домов. В областном центре открылся ряд объектов: спортивный комплекс для занятий настольным теннисом и художественной гимнастикой, центр «Анаға тағзым», сквер «Ана мен бала». Все эти объекты были построены благодаря поддержке спонсоров. В строительстве набережной «Үшбұлақ» принимало участие ТОО «Казфосфат». Уверен, что новый объект станет любимым местом отдыха таразцев. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Тараз – один из древнейших городов не только в Казахстане, но и в мире. Отрадно, что наша компания внесла достойный вклад в преображение города. Для нас это большая честь. Пусть наш Тараз и дальше развивается! Генеральный директор ТОО «Казфосфат» Нурхан Нурланулы

Глава региона поблагодарил руководство и работников ТОО «Казфосфат» от имени жителей и вручил благодарственные письма.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Новая набережная протяженностью 850 метров раскинулась от озера Зербулак до ул. Д. Конаева. По берегу канала обустроена пешеходная дорожка, появились газоны и зеленые насаждения. Построен пирс длиною 19 метров, установлены декоративные постройки. Реконструкции подвергся и висячий мост длиною в 60 метров. Также здесь построена современная спортивная площадка Street workout, для самых маленьких жителей – детская площадка.

Есть и велодорожка длиной 450 метров. Вдоль набережной установлены три пандуса, 40 скамеек и урны.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Установлены столбы для уличного освещения и обустроена парковка на 1 тыс. квадратных метров. Проведены работы по очистке русла, укреплению берегов.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области