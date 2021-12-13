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15:38 13.12.2021

Сильные осадки ожидаются в горах 14 декабря — синоптики

Фото: pixabay
Прогноз погоды на 14 декабря предоставили казахстанские синоптики, передает Zakon.kz.
Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием антициклона: ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на юго-востоке страны с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды — ожидаются осадки, в горах — сильные осадки (дождь, снег).Пресс-служба РГП «Казгидромет»

На севере Акмолинской, Западно-Казахстанской областей, на юге Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, на востоке Костанайской области синоптики прогнозируют туман.

На севере и востоке Алматинской области ожидаются туман, ветер 15-20 м/с.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области – туман, гололед, днем на горных перевалах — ветер 15-20 м/с.

На западе Мангистауской области, днем в Атырауской области – ветер 15-20 м/с.

На западе Восточно-Казахстанской области – усиление ветра до 15-20 м/с, низовая метель.

В центре Кызылординской области – туман, ночью на юге – гололед.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области – туман, гололед, в горных районах — ветер 15-20 м/с.

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