Сильные осадки ожидаются в горах 14 декабря — синоптики

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием антициклона: ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на юго-востоке страны с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды — ожидаются осадки, в горах — сильные осадки (дождь, снег). Пресс-служба РГП «Казгидромет»

На севере Акмолинской, Западно-Казахстанской областей, на юге Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, на востоке Костанайской области синоптики прогнозируют туман.

На севере и востоке Алматинской области ожидаются туман, ветер 15-20 м/с.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области – туман, гололед, днем на горных перевалах — ветер 15-20 м/с.

На западе Мангистауской области, днем в Атырауской области – ветер 15-20 м/с.

На западе Восточно-Казахстанской области – усиление ветра до 15-20 м/с, низовая метель.

В центре Кызылординской области – туман, ночью на юге – гололед.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области – туман, гололед, в горных районах — ветер 15-20 м/с.