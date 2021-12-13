15:58 13.12.2021
В Акмолинской области при пожаре обнаружено тело мужчины
Фото: Zakon.kz
Мужчина погиб в дачном кооперативе «Алмаз» города Кокшетау. Еще одного пострадавшего госпитализировали в больницу, передает Zakon.kz.
Инцидент произошел 13 декабря в жилом дачном доме. Газовый баллон взорвался из-за возгорания в чердачном помещении.
Еще один мужчина, который находился в доме, успел выйти, его с ожогами рук и лица госпитализировали в больницу. По словам медиков, его состояние стабильное, средней степени тяжести. Огнеборцами с кухонной комнаты был извлечен один газовый баллон. Второй баллон, находящийся в чердачном помещении, взорвался при пожаре.Пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Устанавливается причина пожара.
На момент прибытия пожарных подразделений дача была полностью охвачена огнем. Это говорит о том, что вызов поступил поздно. Звеном газодымозащитной службы был извлечен один газовый баллон. Погибший найден на первом этаже, где был очаг пожара. Начальник Управления ЧС города Кокшетау Асет Джаксылыков