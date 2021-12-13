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15:58 13.12.2021

В Акмолинской области при пожаре обнаружено тело мужчины

Фото: Zakon.kz
Мужчина погиб в дачном кооперативе «Алмаз» города Кокшетау. Еще одного пострадавшего госпитализировали в больницу, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 13 декабря в жилом дачном доме. Газовый баллон взорвался из-за возгорания в чердачном помещении.

Еще один мужчина, который находился в доме, успел выйти, его с ожогами рук и лица госпитализировали в больницу. По словам медиков, его состояние стабильное, средней степени тяжести. Огнеборцами с кухонной комнаты был извлечен один газовый баллон. Второй баллон, находящийся в чердачном помещении, взорвался при пожаре.Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Устанавливается причина пожара.

На момент прибытия пожарных подразделений дача была полностью охвачена огнем. Это говорит о том, что вызов поступил поздно. Звеном газодымозащитной службы был извлечен один газовый баллон. Погибший найден на первом этаже, где был очаг пожара. Начальник Управления ЧС города Кокшетау Асет Джаксылыков
Оксана Житникова
Акмолинская область Кокшетау
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