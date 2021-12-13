Госкорпорация «Правительство для граждан» получила премию ООН

Данную награду ежегодно вручает социально-экономический совет ООН за выдающиеся достижения в сфере государственной службы на всех уровнях. Впервые она была учреждена в 2003 году Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН (UNDESA) и курируется отделом государственных организаций и цифрового управления (DPIDG).

Премия ООН за вклад в развитие государственной службы присуждается за творческие достижения и вклад государственных учреждений в формирование более эффективной и оперативной системы государственного управления.

Премия присуждается в таких категориях, как повышение транспарентности, подотчетности и оперативности государственных служб, совершенствование системы предоставления услуг, поощрение участия в принятии директивных решений с использованием инновационных механизмов, содействие обмену знаниями в области управления.

Госкорпорацию отметили за передовой опыт и инновации для предоставления инклюзивных и равноправных услуг для всех. Награду от организаторов в торжественной обстановке получил председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Адил Кожихов.

Нам очень приятно получить эту награду. Нашу работу в сфере предоставления госуслуг гражданам высоко оценили представители ООН. Нас отметили за создание комфортных и равноправных условий для всех категорий людей с помощью цифровой трансформации. Мы стараемся создавать нашим клиентам самые лучшие условия. Будем продолжать работать в этом направлении. Хочу поблагодарить каждого сотрудника госкорпорации за тот вклад, который они вносят в развитие нашей сферы. Эта наш общий успех и признание. Председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Адил Кожихов

Принять участие в соискании премии за вклад в развитие государственной службы может любая организация государств – членов ООН. С 2003 года награда была присуждена 250 инициативам в 82 странах мира.

Госкорпорация «Правительство для граждан» была номинирована в рамках совместного меморандума о сотрудничестве с Астанинским региональным хабом в сфере государственной службы.

ГК «Правительство для граждан» была создана в 2016 году и стала единым провайдером по предоставлению госуслуг гражданам.