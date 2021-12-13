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Законодательство РК
16:47 13.12.2021

В Нур-Султане задержан экс-сотрудник ДЭР

Фото: Zakon.kz
Разыскиваемый за превышение должностных полномочий бывший заместитель руководителя управления территориального департамента экономических расследований задержан в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан бывший заместитель руководителя управления территориального департамента Кайырбеков Д., разыскиваемый столичным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу.Пресс-служба АФМ РК

В отношении него расследуется уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Нур-Султана.Пресс-служба АФМ РК
Динара Халдарова
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