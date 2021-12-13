16:47 13.12.2021
В Нур-Султане задержан экс-сотрудник ДЭР
Фото: Zakon.kz
Разыскиваемый за превышение должностных полномочий бывший заместитель руководителя управления территориального департамента экономических расследований задержан в Нур-Султане, передает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ).
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан бывший заместитель руководителя управления территориального департамента Кайырбеков Д., разыскиваемый столичным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу.Пресс-служба АФМ РК
В отношении него расследуется уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.
В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Нур-Султана.Пресс-служба АФМ РК