В Нур-Султане задержан экс-сотрудник ДЭР

Об этом сообщили в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан бывший заместитель руководителя управления территориального департамента Кайырбеков Д., разыскиваемый столичным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу. Пресс-служба АФМ РК

В отношении него расследуется уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.