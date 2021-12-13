17:04 13.12.2021
Казахстан и Узбекистан будут контролировать перемещение энергоресурсов через границу
Фото: pxhere
Постановлением правительства РК от 3 декабря 2021 года одобрен проект Соглашения с правительством Узбекистана о совместном таможенном контроле при перемещении энергоресурсов (газа и электроэнергии) через казахстанско-узбекскую таможенную границу, сообщает Zakon.kz.
Стороны, исходя из необходимости и экономической целесообразности обеспечения благоприятных условий для перемещения энергоресурсов через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи, обязуются создавать благоприятные условия для развития дальнейшего сотрудничества.Соглашение
Также будет утвержден перечень мест установки приборов учета энергоресурсов, перемещаемых через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи.
Каждая из сторон обеспечит доступ уполномоченным работникам (сотрудникам) таможенного органа другой стороны к приборам учета энергоресурсов.
Посмотреть текст соглашения можно здесь.