Казахстан и Узбекистан будут контролировать перемещение энергоресурсов через границу

Стороны, исходя из необходимости и экономической целесообразности обеспечения благоприятных условий для перемещения энергоресурсов через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи, обязуются создавать благоприятные условия для развития дальнейшего сотрудничества. Соглашение

Также будет утвержден перечень мест установки приборов учета энергоресурсов, перемещаемых через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи.

Каждая из сторон обеспечит доступ уполномоченным работникам (сотрудникам) таможенного органа другой стороны к приборам учета энергоресурсов.

Посмотреть текст соглашения можно здесь.