На Павлодарском алюминиевом заводе продолжают модернизацию газоочистного оборудования

Новое газоочистное оборудование установят в цехе спекания Павлодарского алюминиевого завода в течение ближайших трех лет.

Этот проект стал частью масштабной экологической стратегии ERG (Евразийской Группы). Несмотря на то, что все подразделения горно-металлургического холдинга сегодня соответствуют экологическим стандартам Казахстана, здесь решили взять курс на максимальную экологизацию.

Согласно долгосрочному плану, до 2030 года на предприятиях компании на 56% сократят объемы выбросов твердых частиц, на 33% снизят водопотребление, на 30% уменьшат количество выбросов загрязняющих веществ и до двух миллионов тонн доведут объем переработки вторичных материалов, полученных из отходов производства. Кроме того, в ERG серьезно намерены заняться озеленением в регионах присутствия холдинга. Всего в ближайшие годы руководство компании планирует высадить 420 тыс. саженцев, 250 тыc. из них ERG – в Павлодарской области.

Фото: Eurasian Resources Group

Для нас, как для промышленной компании, вопросы экологии и бережного отношения к природным ресурсам всегда были и будут приоритетными. На первом этапе нашей экологической стратегии мы сконцентрировались на снижении выбросов твердых веществ, ориентируясь на минимальные мировые нормативы. Большая часть наших проектов сосредоточена в Павлодарской области, где работает сразу четыре наших крупных предприятия. Здесь мы готовы реализовать 16 проектов на 144 млрд тг. Глава департамента охраны окружающей среды Евразийской Группы Талгат Торебеков

Первый эффект от внедрения долгосрочной программы ERG в Павлодаре уже ощутили. В прошлом году на алюминиевом заводе заменили два электрофильтра на печах №1 и №2 на гибридное газоочистное сооружение. Это позволило значительно снизить объем твердых частиц в отходящих газах.

Фото: Eurasian Resources Group

Отличие новых фильтров в том, что они сочетают преимущества электростатической сепарации с сепарацией за счет фильтрации. Если раньше площадь осаждения на старых фильтрах с электростатической сепарацией составляла около 4500 кв. м, то на новом оборудовании этот показатель превышает 6200 квадратов. Это в том числе дает максимальный эффект при фильтрации. Начальник цеха спекания Павлодарского алюминиевого завода Сергей Яловой

Согласно новому контракту ERG с thyssenkrupp Industrial Solutions, в цехе спекания алюминиевого завода до 2024 года заменят еще четыре электрофильтра на печах №4 и №5. Общий объем инвестиций в этот экологический проект превысит 19 млрд тг.

Фото: Eurasian Resources Group

Мы рады участвовать в проекте модернизации фильтров Павлодарского алюминиевого завода. Уверен в том, что благодаря новому оборудованию сможем помочь значительно сократить выбросы на этом производстве. Степень газоочистки нашего оборудования составляет 99,99%. Генеральный директор thyssenkrupp Industrial Solutions в СНГ Роман Карл

Все 15 фильтров на павлодарском предприятии планируют модернизировать до 2030 года. Как только здесь минимизируют количество твердых выбросов, специалисты ERG займутся более глубокой очисткой газообразных отходов.