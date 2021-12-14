Mycar.kz запустил первый маркетплейс новых авто

Маркетплейс новых автомобилей – удобная опция, которой еще не было в Казахстане. С ее помощью клиент избавлен от необходимости ездить из автосалона в автосалон в поисках нужного автомобиля и терять время в ожидании менеджера, который может рассказать о комплектациях, различиях и преимуществах. Все это теперь можно сделать самостоятельно при помощи сайта или приложения Mycar.kz.

Сегодня на Mycar.kz можно найти объявления по продаже новых автомобилей из 20 автосалонов, находящихся в девяти городах Казахстана. У покупателя есть возможность просмотреть сами объявления, отфильтровав их по маркам, моделям, цене или другим важным характеристикам. Также в приложении можно сравнить комплектации, забронировать автомобиль онлайн, рассчитать кредит, подать заявку (если это необходимо) и получить ее одобрение в течение 1 минуты.

Фото: Mycar.kz

Мы планируем максимально облегчить жизнь наших клиентов-пользователей, вплоть до доставки номерных знаков по указанному вами адресу или записи на сервис и автомойку, или заказа эвакуатора. Еще один наш конек – оперативность. К примеру, автомобили бренда Chery вышли на казахстанский рынок буквально пару дней назад, но уже доступны в маркетплейсе Mycar.kz со всем опциями, характеристиками и ценами. Более того, на них доступна скидка в 1% при автокредитовании через Mycar Finance. Директор Абдугани Сафи

И это – не конечные возможности суперприложения. Mycar.kz планирует в ближайшем будущем развивать продукт, наполнять его новыми практичными опциями, которые еще больше облегчат жизнь покупателя новых автомобилей. Например, уже скоро можно будет забронировать тест-драйв, сдать в Trade-in свой автомобиль и приобрести новый онлайн буквально в течение одного часа, заказать доставку нового автомобиля прямо до своего дома, приобрести автомобиль казахстанского производства по льготному кредитованию, увидеть весь ассортимент всех автосалонов в онлайн-режиме, сравнить условия покупки и выбрать подходящие, собрать собственный автомобиль (если это предусмотрено производителем) и многое другое.

В планах, кстати, и расширение географии, увеличение количества автосалонов-партнеров. Сейчас на сайте Mycar.kz можно найти новые автомобили из 20 автосалонов в девяти городах Казахстана. Уже в следующем году их будет больше, а значит и выбор станет еще обширнее и удобнее.