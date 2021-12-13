В «Самрук-Қазына» подвели итоги форума HSE Days
В состав казахстанской делегации форума вошли представители девяти компаний группы АО «Самрук-Қазына» в офлайн и онлайн формате, а также четырех крупнейших производственных компаний РК, не входящих в группу фонда.
В целом, в форуме приняли участие более 200 руководителей и лидеров сферы HSE более 100 промышленных предприятий России и Казахстана в формате офлайн, более 150 участников присоединились к мероприятию в онлайн-формате.
Фото: АО «Самрук-Қазына»
Также в рамках мероприятия прошли 18 мастермайндов, во время которых участники могли не только обменяться опытом и поделиться новейшими наработками в сфере безопасности, но и наладить межличностные контакты и определить перспективные точки сотрудничества.
Фото: АО «Самрук-Қазына»
Фото: АО «Самрук-Қазына»
После выступления спикеров ведущих российских и международных компаний у меня сложилось устойчивое мнение, что «Казатомпром» идет в правильном направлении. В нашей компании используются все проактивные инструменты, которые стоят на вооружении у мировых лидеров в области производственной безопасности. Я получил подтверждение этого факта как во время публичных дискуссий, так и в личных беседах с коллегами.Главный эксперт Департамента производственной безопасности АО «НАК «Казатомпром» Ербол Елекеев
По словам эксперта, компании группы фонда присутствуют на форуме, так как в их корпоративной культуре вопросы производственной безопасности всегда находятся на первом месте.
Нет ничего дороже, чем жизнь и здоровье человека, чем охрана окружающей среды. Поэтому данный форум – это возможность поделиться опытом, приобрести новые знания и использовать их в дальнейшем в своей работе.Ербол Елекеев
Поделился своими впечатлениями и руководитель сектора HSE АО «Самрук-Қазына» Хасан Қуаныш.
Мероприятие прошло крайне насыщенно, спикеры компетентны в своих вопросах и поднимали актуальные темы в сфере HSE. Я считаю, что сейчас крайне важны вопросы ответственного отношения к безопасности сотрудников, окружающей среде и, в целом, стремление к нулевым показателям травматизма, выбросов, техногенных аварий. Именно такие направления поднимались в обсуждениях и дискуссиях форума. Думаю, компании нашей группы примут к сведению лучшие советы и практики мировых экспертов. Мы собрались вместе с портфельными компаниями и обсудили важные моменты в нашей работе. Очень важно наладить коммуникацию и синхронизировать наше видение в достижении общей цели. Открытость, обмен опытом и лучшими практиками в вопросах управления культурой безопасности играют значимую роль. По итогам участия группы АО «Самрук-Қазына» в форуме HSE Days были установлены международные связи и контакты, которые позволят компаниям развивать диалог и повышать уровень в вопросах создания безопасных условий труда, а также проводить аналогичные мероприятия и создавать подобные площадки в республике.Руководитель сектора HSE АО «Самрук-Қазына» Хасан Қуаныш
По словам организаторов, HSE Days – это, в первую очередь, открытая площадка, которая объединяет профессионалов в области HSE с целью организации эффективного обмена информацией, содействия развитию и совершенствованию систем управления безопасностью труда, построения культуры безопасности среди ведущих игроков рынка СНГ.
Амбассадор проекта HSE Days Серик Мажкенов подчеркнул, что форум отличает теплая дружественная атмосфера, которая позволяет открыто и честно обсуждать общие проблемы обеспечения безопасности, важные для всех профессионалов и руководителей предприятий.
На руководителях, отвечающих за это направление, лежит большая ответственность за здоровье и безопасность людей. Тем более было приятно наблюдать, что сейчас эксперты стараются не только выполнять требования законодательства, но и подходят к работе креативно – совершенствуют культуру безопасности, развивают новые подходы и практики HSE. Хотелось бы отметить вклад Корпоративного университета «Самрук-Казына» и компании EVERYCO, которые выступили со-организаторами участия казахстанской делегации в форуме HSE Days.Серик Мажкенов