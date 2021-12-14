Онлайн-ипотека приобрела развитие в Казахстане

Благодаря новшеству получить одобрение, выплату и документы на квартиру можно за один рабочий день, передает корреспондент Zakon.kz.

На пресс-конференции, посвященной новой цифровой экосистеме инновационного строительного холдинга BI Group и банков-партнеров Freedom Finance Bank и Sberbank, были презентованы IT-продукты, позволяющие клиентам экономить время и деньги.

Генеральный директор BI Development Амангельды Омаров напомнил, что пандемийный год показал, насколько важно создавать благоприятные условия в киберсреде. В холдинге успешно запущен процесс приобретения жилья в онлайн-формате, чтобы человек, находясь в любой точке мира, имел возможность купить недвижимость в ипотеку при наличии доступа к интернету.

Время бежит быстро, и мы стараемся делать все для экономии времени клиентов. Если брать наши инвестиции за последние четыре года, то 50% мы инвестируем в повышение операционной эффективности, 50% – в цифровизацию клиентского пути. И онлайн-ипотека является одним из шагов развития. Амангельды Омаров

Он напомнил, что ранее BI Group уже запустил приложение BIG App с широкими функциями: от выбора квартиры до вызова сантехника. И теперь будет стремиться создать возможность, когда посещение офисов продаж будет необязательным для клиентов.

Фото: BI Group

В качестве примера гендиректор уточнил, что 90% договоров в этом году в строительном холдинге подписывается через приложение BIG App, благодаря чему было сэкономлено 1,5 млн страниц бумаги.

Хочу поблагодарить наших партнеров – банки Freedom Finance Bank, Sberbank и Altyn Bank за сотрудничество. Потенциал роста ипотеки очень большой. В Казахстане у девелоперских компаний в структуре продаж ипотека составляет около 20%, в России – около 70%. Амангельды Омаров

Приобрести квартиру в ипотеку онлайн можно при помощи Freedom Finance Bank, Sberbank и Altyn Bank. На сайте bi.group каждый желающий может выбрать понравившийся жилой комплекс, планировку квартиры, затем, при помощи калькулятора ипотеки, предварительно узнать ежемесячный платеж, и далее заполнить анкету. На рассмотрение заявки и получение решения банка у клиента уйдет меньше пяти минут.

Фото: BI Group

Руководитель по развитию финансовых технологий BI Group Нурлан Онгарбаев в свою очередь уточнил, что для прохождения необходимых процедур желающему купить квартиру нужен доступ к сети Интернет, компьютер или смартфон с видеокамерой для прохождения идентификации.

После регистрации клиент получает смс со ссылкой на личный кабинет, где, ознакомившись, необходимо подписать договор. Как только деньги за ипотеку зачисляются на счет строительной компании, клиент становится владельцем квартиры своей мечты. Проще говоря, утром клиент может запустить свою заявку, а к вечеру стать обладателем жилья. Нурлан Онгарбаев

Фото: BI Group

Директор департамента разработки банковских продуктов Freedom Finance Bank Канат Дюсенов напомнил, что стандартный процесс оформления ипотеки сопряжен с большими затратами времени: сбором документов, походами в банк, ЦОН, встречей с оценочной компанией, поэтому все эти необходимые действия были упрощены в инновационном продукте, запущенном благодаря совместной работе профессиональной команды.

Фото: BI Group

Цифровая ипотека от Freedom Finance Bank – уникальный продукт для рынка Казахстана и не только. Теперь им можно воспользоваться для онлайн-покупки первичного жилья от BI Group. Для оформления ипотечного кредита достаточно заполнить два поля. Рассмотрение заявки и предодобрение занимает всего несколько минут. Мы рады, что можем предоставить онлайн-процесс, в котором клиенту не нужно посещать отделение банка. Совместный запуск с BI Group – логичный и нужный шаг в развитии цифровой платформы. Канат Дюсенов

Управляющий директор Сбербанка Магомед Гулаев добавил, что на сегодня примерно 60% всех кредитов в их банке оформляется онлайн.

Мы понимаем, что ипотека будет цифровой, но процесс все равно гибридным. Человек все равно захочет личного общения при покупке жилья, потому что приобретение квартиры – это всегда стресс. Но с BI Group все намного проще, потому что уровень доверия достаточно высокий и покупать такую недвижимость можно смело. Наш банк не первый год работает по ипотеке. У нас достаточно большой опыт. За три-четыре года жилье в ипотеку приобрели порядка 85 тыс. семей. В этом году счастливыми обладателями квартир стали 23 тыс. семей. Магомед Гулаев

Фото: BI Group

По его словам, цифровая ипотека – это возможность выдавать ипотеку в партнерстве с компанией с приемлемой процентной ставкой.

К примеру, клиенты BI Group могут приобрести квартиру с первоначальным взносом от 10%, с годовой ставкой от 0,1% до 12,5%, что значительно ниже рыночной.

Ипотечное кредитование – один из самых востребованных способов приобретения недвижимости. На сегодня уже более 400 человек подали заявку на оформление онлайн-ипотеки.