Алматинцам напомнили о запрете дарить госслужащим подарки

Запрещено получение подарков любой стоимости государственными служащими и членами их семей, подаренных в связи со служебными полномочиями указанных лиц, а также запрещено дарение таких подарков указанным лицам.

Если стоимость подарка ниже 2 МРП, или 5834 тенге, то для дарителя предусмотрен административный штраф 200 МРП, или 583 400 тенге, а если в качестве дарителя выступает юридическое лицо, то штраф составит более 2 млн тенге. Для получающего подарок предусмотрен штраф 1 750 200 тенге и последующий запрет работать на государственной службе. Более дорогой подарок, стоимость которого превышает 2 МРП, рассматривается как взятка и грозит уголовной ответственностью для обеих сторон. Первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Алматы Данияр Таумурат

В случае поступления подарков госслужащий и члены его семьи обязаны отказаться от них или передать их в семидневный срок в специальный фонд уполномоченного органа в сфере госимущества и приватизации.

Несоблюдение государственными служащими и иными лицами, принимающими на себя антикоррупционные ограничения, установленного запрета на принятие подарков влечет прекращение государственной службы или иной деятельности.

Спикер привел примеры интересных фактов по полученным госслужащими подаркам. Так, в этом году одними из дорогих подарков были Iphone 12 Pro и национальный мужской костюм с головным убором, которые были сданы в фонд госслужащими, в связи с чем их не привлекли к ответственности.

В ходе брифинга отмечено, что с начала года к административной ответственности привлечены восемь должностных лиц, по которым наложены и взысканы штрафы на сумму 2,3 млн тенге.

Например, гражданин Н. предоставил незаконное материальное вознаграждение в сумме 2 тыс. тенге секретарю судебного заседания за выдачу исполнительного листа, то есть за выполнение своих служебных обязанностей.

Подарки госслужащим за выполнение служебных обязанностей запрещены в любой форме. Очень важно задуматься, куда может привести бессмысленное «одаривание» государственных служащих, когда за 2 тысячи тенге придется заплатить в 200 раз больше. Первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Алматы Данияр Таумурат

В завершение спикер обратился к госслужащим и призвал не злоупотреблять служебным положением, придерживаться этичного поведения, принципов добропорядочности и безупречной репутации. Руководителей госорганов призвали вести усиленный контроль за внутренней организацией деятельности.