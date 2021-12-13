Илон Маск назван «Человеком года-2021» по версии Time

На звание «Человека года» по версии Time претендовало 54 кандидата.

Церемония объявления транслировалась на YouTube.

В списке претендентов были главы государств, общественные организации, политики, спортсмены, артисты, главы и основатели крупных корпораций. В частности, в перечень кандидатов вошли президент России Владимир Путин, блогер Алексей Навальный, американский лидер Джо Байден, певица Бритни Спирс, экоактивистка Грета Тунберг и другие.

В 2020 году победителями номинации «Человек года» стали нынешние президент и вице-президент США Джо Байден и Камала Харрис.

Годом ранее журнал присудил это звание экоактивистке Грете Тунберг.