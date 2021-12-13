Первый случай «омикрон-штамма» выявили в Китае

Об этом сообщает NDTV со ссылкой на китайское издание Tianjin Daily.

Центр по контролю и профилактике заболеваний города Тяньцзинь на севере Китая провел полное секвенирование генома вируса в образцах, взятых у прибывшего из-за границы в Тяньцзинь бессимптомного носителя COVID-19. И после того, как анализ провел еще и Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний, официально подтвердилось, что это новый вариант «омикрон».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в стране умер первый пациент, заразившийся «омикрон-штаммом» коронавируса. Прежде о летальных исходах заболевания, вызванного заражением этим вариантом COVID-19, известно не было. В связи с этим Джонсон призвал отказаться от идеи о том, что «омикрон-штамм» — это более легкая версия коронавируса.