Две трети американцев недовольны Байденом из-за роста цен

Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией ABC.

При этом 94% республиканцев уверены, что Байден плохо борется с ростом цен, среди демократов таких оказалось 54%, а среди независимых избирателей — 71%. Большинство американцев называют инфляцию и повседневную оплату огромных счетов главной проблемой.

Все меньшей поддержкой пользуются и меры президента в области борьбы с проявлениями насилия в стране. В настоящее время их одобряют 36% американцев, в то время как еще в октябре таковых было 43%. А уровень поддержки его мер по противодействию преступлениям с применением огнестрельного оружия опустился до 32%, с 39% в октябре.

Поддерживает американского лидера 41% опрошенных. В части насилия с применением огнестрельного оружия работу главы Белого дома не одобряет 66% участников опроса (в марте этот показатель находился на отметке 57%).