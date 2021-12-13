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21:34 13.12.2021

Долгожданный мост введен в эксплуатацию в Жамбылской области

Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области
В преддверии 30-летия Независимости страны в Жамбылской области введен в эксплуатацию новый мост вдоль автодороги Койгельды – Ерназар, сообщает Zakon.kz.

Жители давно ждали появления моста, который будет связывать Таласский район с Жамбылским.

В торжественной церемонии открытия объекта принял участие глава региона Бердибек Сапарбаев.

Аким Жамбылской области, мероприятие

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Главная задача власти — создание комфортных условий для людей. Ни одна просьба населения не остается без внимания. Ранее жители двух районов поднимали вопрос о строительства моста — и он построен.

Открытие объекта

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

При поддержке государства выделены средства на строительство моста и дороги. В настоящее время работы по строительству моста полностью завершены, в следующем году будет достроена дорога. Казахи говорят, что строительство мостов является благородным делом. Это прекрасный подарок для сельчан в преддверии 30-летия Независимости страны. Выражаю огромную благодарность всем неравнодушным гражданам, строителям.Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

Аким Жамбылской области, мероприятие

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Аким области поздравил всех с наступающим Днем Независимости и пожелал мирного неба, счастья, благополучия, а республике — процветания и стабильности.

Подрядчик — ТОО «Югдорстрой» завершил строительство моста, начатое в сентябре этого года, раньше положенного срока. В следующем году завершится капитальный ремонт участка трассы Койгельды — Ерназар.

Жители рады, что в преддверии главного национального праздника страны – Дня Независимости происходит такое значимое событие. Выражаем признательность руководству страны, области, строителям. Местный житель Нурбол Торекулов

Открытие моста в Жамбылской области

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Константин Вноровский
30 лет Независимости Казахстана Сапарбаев Бердибек Жамбылская область
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