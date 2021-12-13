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22:39 13.12.2021

Стали известны результаты повторной жеребьевки 1/8 финала ЛЧ

Фото: UEFA
В швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялась повторная жеребьевка весенней стадии Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Результаты повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА:

  • «Зальцбург» — «Бавария»;

  • «Спортинг» — «Манчестер Сити»;

  • «Бенфика» — «Аякс»;

  • «Челси» — «Лилль»;

  • «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»;

  • «Вильярреал» — «Ювентус»;

  • «Интер» — «Ливерпуль»;

  • «Пари Сен-Жермен» — «Реал Мадрид».

Финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.

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