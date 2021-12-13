22:39 13.12.2021
Стали известны результаты повторной жеребьевки 1/8 финала ЛЧ
Фото: UEFA
В швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялась повторная жеребьевка весенней стадии Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.
Результаты повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА:
«Зальцбург» — «Бавария»;
«Спортинг» — «Манчестер Сити»;
«Бенфика» — «Аякс»;
«Челси» — «Лилль»;
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»;
«Вильярреал» — «Ювентус»;
«Интер» — «Ливерпуль»;
«Пари Сен-Жермен» — «Реал Мадрид».
Финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.