Мать и сын погибли, провалившись под лед в Костанайской области

Трагедия произошла 9 декабря, около 21:00, в поселке Денисовка, на бывшей туристической базе "Волна", передает "Алау".

44-летний водитель и его 65-летняя мать погибли. 62-летнему мужчине удалось выбраться из затонувшей машины и добраться до сторожевого домика бывшей туристической базы. После он сообщил о случившемся своему сыну, который далее передал информацию в службу «112».