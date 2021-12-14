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00:32 14.12.2021

Мать и сын погибли, провалившись под лед в Костанайской области

Фото: pixabay
В поселке Денисовка Костанайской области Renault Duster провалился под лед, попав в промоину. Внутри находились три человека, возвращавшихся с рыбалки. Двое погибли, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 9 декабря, около 21:00, в поселке Денисовка, на бывшей туристической базе "Волна", передает "Алау".

44-летний водитель и его 65-летняя мать погибли. 62-летнему мужчине удалось выбраться из затонувшей машины и добраться до сторожевого домика бывшей туристической базы. После он сообщил о случившемся своему сыну, который далее передал информацию в службу «112».

Бригадой скорой медицинской помощи спасенному была оказана первая медицинская помощь. Поставлен первый предварительный диагноз «Острая реакция на стресс», от госпитализации отказался. Пресс-служба Департамента по ЧС Костанайской области
Константин Вноровский
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