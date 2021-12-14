Казахстанки уступили сборной Пуэрто-Рико на ЧМ-2021 по гандболу

Казахстанки встречались со своим главным конкурентом, исходя из турнирного положения — сборной Пуэрто-Рико.

Перед встречей у команд было по четыре поражения в основном раунде и ноль очков.

Пуэрто-Рико — Казахстан - 30:27 (13:11, 17:16)

Таким образом, казахстанки потерпели третье поражение подряд в группе и не смогли выйти в 1/4 финала турнира.