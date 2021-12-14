00:59 14.12.2021
Казахстанки уступили сборной Пуэрто-Рико на ЧМ-2021 по гандболу
Фото: Olympic.kz
Женская сборная Казахстана по гандболу проиграла Пуэрто-Рико в заключительном матче основного раунда чемпионата мира - 2021, сообщает Zakon.kz.
Казахстанки встречались со своим главным конкурентом, исходя из турнирного положения — сборной Пуэрто-Рико.
Перед встречей у команд было по четыре поражения в основном раунде и ноль очков.
Пуэрто-Рико — Казахстан - 30:27 (13:11, 17:16)
Таким образом, казахстанки потерпели третье поражение подряд в группе и не смогли выйти в 1/4 финала турнира.