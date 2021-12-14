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00:59 14.12.2021

Казахстанки уступили сборной Пуэрто-Рико на ЧМ-2021 по гандболу

Фото: Olympic.kz
Женская сборная Казахстана по гандболу проиграла Пуэрто-Рико в заключительном матче основного раунда чемпионата мира - 2021, сообщает Zakon.kz.

Казахстанки встречались со своим главным конкурентом, исходя из турнирного положения — сборной Пуэрто-Рико.

Перед встречей у команд было по четыре поражения в основном раунде и ноль очков.

Пуэрто-Рико — Казахстан - 30:27 (13:11, 17:16)

Таким образом, казахстанки потерпели третье поражение подряд в группе и не смогли выйти в 1/4 финала турнира.

Константин Вноровский
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