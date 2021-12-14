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01:39 14.12.2021

Пираты захватили контейнеровоз в Гвинейском заливе

Фото: International Maritime Organization
Пираты напали на контейнеровоз недалеко от побережья Экваториальной Гвинеи и похитили шесть членов экипажа, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Гвинейском заливе к юго-западу от порта Луба, передает РИА Новости.

Согласно данным компании Dryad Global, специализирующаяся на морской безопасности, это уже десятый случай похищения людей пиратами за 2021 год.

Всего за год в море похитили 76 моряков. Нападения в Гвинейском заливе не являются редкостью, он считается опасным для кораблей.

В октябре в Гвинейском заливе пираты атаковали контейнеровоз MSC Lucia под флагом Панамы.

Судно, которое шло из Того в Камерун, спасли моряки корабля «Вице-адмирал Кулаков». Вооруженные злоумышленники скрылись, когда к судну подлетел вертолет с российским десантом.

Константин Вноровский
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