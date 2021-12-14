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06:18 14.12.2021

Названы условия, при которых не следует есть ананасы

продукт, употребление, врач Фото: pixabay
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем опасны ананасы, передает Zakon.kz.

В разговоре с «Москвой 24» она назвала два условия – склонность к аллергии и наличие повышенной кислотности желудка, при которых следует не злоупотреблять ананасами.

Органические кислоты, содержащиеся в этом травянистом растении, как отметила диетолог, могут очень сильно раздражать слизистую оболочку желудка, поэтому в стадии обострения специалист посоветовала отказаться от ананаса.

По ее словам, во время ремиссии есть его можно, но лучше не злоупотреблять.

Взрослым я рекомендую есть 100 граммов ананаса, а ребенку – 50. Нужно смотреть, как ребенок переносит его. Чрезмерное употребление ананаса может разъедать слизистую ребенка.Елена Соломатина

Она напомнила, что ананас – это экзотика.

Поэтому взрослым, склонным к аллергии, и особенно детям нужно есть его с осторожностью.Елена Соломатина

В ананасе, по словам специалиста, содержится много витамина C – достаточно съесть примерно 200 граммов этого растения, чтобы восполнить суточную потребность. Поэтому, как отметила диетолог, ананас хорошо употреблять во время вирусных и бактериальных инфекций, чтобы укрепить иммунитет.

Там есть и витамины группы В, которые полезны для нашей нервной системы. Вот почему рекомендуют ананас использовать при нервном истощении, переутомлении.Елена Соломатина

Также она объяснила, что ананас можно есть для профилактики атеросклероза.

Вместе с тем, по словам диетолога, это растение разжижает кровь и препятствует тромбообразованию, в нем достаточно много клетчатки, которая необходима для формирования нормального пищевого комка и очистки организма.

Вещество, которое содержится в ананасе, хорошо расщепляет белок, поэтому людям с пониженной кислотностью, у которых не очень хорошо расщепляется мясо в желудке, можно есть ананас.Елена Соломатина

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решений посоветуйтесь со специалистом.

Динара Халдарова
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