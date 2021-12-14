Названы условия, при которых не следует есть ананасы
В разговоре с «Москвой 24» она назвала два условия – склонность к аллергии и наличие повышенной кислотности желудка, при которых следует не злоупотреблять ананасами.
Органические кислоты, содержащиеся в этом травянистом растении, как отметила диетолог, могут очень сильно раздражать слизистую оболочку желудка, поэтому в стадии обострения специалист посоветовала отказаться от ананаса.
По ее словам, во время ремиссии есть его можно, но лучше не злоупотреблять.
Взрослым я рекомендую есть 100 граммов ананаса, а ребенку – 50. Нужно смотреть, как ребенок переносит его. Чрезмерное употребление ананаса может разъедать слизистую ребенка.Елена Соломатина
Она напомнила, что ананас – это экзотика.
Поэтому взрослым, склонным к аллергии, и особенно детям нужно есть его с осторожностью.Елена Соломатина
В ананасе, по словам специалиста, содержится много витамина C – достаточно съесть примерно 200 граммов этого растения, чтобы восполнить суточную потребность. Поэтому, как отметила диетолог, ананас хорошо употреблять во время вирусных и бактериальных инфекций, чтобы укрепить иммунитет.
Там есть и витамины группы В, которые полезны для нашей нервной системы. Вот почему рекомендуют ананас использовать при нервном истощении, переутомлении.Елена Соломатина
Также она объяснила, что ананас можно есть для профилактики атеросклероза.
Вместе с тем, по словам диетолога, это растение разжижает кровь и препятствует тромбообразованию, в нем достаточно много клетчатки, которая необходима для формирования нормального пищевого комка и очистки организма.
Вещество, которое содержится в ананасе, хорошо расщепляет белок, поэтому людям с пониженной кислотностью, у которых не очень хорошо расщепляется мясо в желудке, можно есть ананас.Елена Соломатина
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