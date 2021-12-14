Названы условия, при которых не следует есть ананасы

В разговоре с «Москвой 24» она назвала два условия – склонность к аллергии и наличие повышенной кислотности желудка, при которых следует не злоупотреблять ананасами.

Органические кислоты, содержащиеся в этом травянистом растении, как отметила диетолог, могут очень сильно раздражать слизистую оболочку желудка, поэтому в стадии обострения специалист посоветовала отказаться от ананаса.

По ее словам, во время ремиссии есть его можно, но лучше не злоупотреблять.

Взрослым я рекомендую есть 100 граммов ананаса, а ребенку – 50. Нужно смотреть, как ребенок переносит его. Чрезмерное употребление ананаса может разъедать слизистую ребенка. Елена Соломатина

Она напомнила, что ананас – это экзотика.

Поэтому взрослым, склонным к аллергии, и особенно детям нужно есть его с осторожностью. Елена Соломатина

В ананасе, по словам специалиста, содержится много витамина C – достаточно съесть примерно 200 граммов этого растения, чтобы восполнить суточную потребность. Поэтому, как отметила диетолог, ананас хорошо употреблять во время вирусных и бактериальных инфекций, чтобы укрепить иммунитет.

Там есть и витамины группы В, которые полезны для нашей нервной системы. Вот почему рекомендуют ананас использовать при нервном истощении, переутомлении. Елена Соломатина

Также она объяснила, что ананас можно есть для профилактики атеросклероза.

Вместе с тем, по словам диетолога, это растение разжижает кровь и препятствует тромбообразованию, в нем достаточно много клетчатки, которая необходима для формирования нормального пищевого комка и очистки организма.

Вещество, которое содержится в ананасе, хорошо расщепляет белок, поэтому людям с пониженной кислотностью, у которых не очень хорошо расщепляется мясо в желудке, можно есть ананас. Елена Соломатина