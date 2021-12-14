Эффективность маски при «омикроне» оценил иммунолог

Об этом он рассказал в беседе с порталом ura.ru.

Вирусовыделение на единицу времени больше у «дельты» и «омикрона». Больше вирусных частиц выделяется, соответственно, меньше нужно водяных капелек. Они вступают в большую единицу объема, даже без чихания и кашля. Николай Крючков

По его словам, маска задерживает водяные капельки.

Она гораздо меньше задерживает сухие частицы в воздухе. Они как раз более мелкие и прекрасно проникают через поры. Николай Крючков

Из-за новых штаммов, как отметил иммунолог, средства индивидуальной защиты теряют в эффективности также, как и вакцины против COVID-19.

Чем больше вирусных частиц выделяется, тем меньше нужно чихать, кашлять для того, чтобы заразить окружающих. Соответственно, когда чихает, кашляет человек, тогда эти частички в капельках. А когда просто дышит, там влажных частиц уже меньше, но и сухие есть, поэтому меньше фильтрует маска. Поэтому да, с «омикроном» и «дельтой» все-таки похуже маски работают, особенно – с «омикроном». Николай Крючков

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Накануне стало известно, что в Великобритании скончался первый пациент, заболевший «омикрон-штаммом».