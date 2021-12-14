08:56 14.12.2021
Эффективность маски при «омикроне» оценил иммунолог
Фото: pixabay
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил, что штаммы коронавирусной инфекции «дельта» и «омикрон» снижают эффективность защитной маски, поскольку при них человек выделяет больше вирусных частиц, передает Zakon.kz.
Об этом он рассказал в беседе с порталом ura.ru.
Вирусовыделение на единицу времени больше у «дельты» и «омикрона». Больше вирусных частиц выделяется, соответственно, меньше нужно водяных капелек. Они вступают в большую единицу объема, даже без чихания и кашля.Николай Крючков
По его словам, маска задерживает водяные капельки.
Она гораздо меньше задерживает сухие частицы в воздухе. Они как раз более мелкие и прекрасно проникают через поры.Николай Крючков
Из-за новых штаммов, как отметил иммунолог, средства индивидуальной защиты теряют в эффективности также, как и вакцины против COVID-19.
Чем больше вирусных частиц выделяется, тем меньше нужно чихать, кашлять для того, чтобы заразить окружающих. Соответственно, когда чихает, кашляет человек, тогда эти частички в капельках. А когда просто дышит, там влажных частиц уже меньше, но и сухие есть, поэтому меньше фильтрует маска. Поэтому да, с «омикроном» и «дельтой» все-таки похуже маски работают, особенно – с «омикроном».Николай Крючков
Накануне стало известно, что в Великобритании скончался первый пациент, заболевший «омикрон-штаммом».
Что известно об «омикроне» – новом штамме коронавируса
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