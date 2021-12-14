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08:56 14.12.2021

Эффективность маски при «омикроне» оценил иммунолог

коронавирус, омикрон, маска, эффективность Фото: pixabay
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил, что штаммы коронавирусной инфекции «дельта» и «омикрон» снижают эффективность защитной маски, поскольку при них человек выделяет больше вирусных частиц, передает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в беседе с порталом ura.ru.

Вирусовыделение на единицу времени больше у «дельты» и «омикрона». Больше вирусных частиц выделяется, соответственно, меньше нужно водяных капелек. Они вступают в большую единицу объема, даже без чихания и кашля.Николай Крючков

По его словам, маска задерживает водяные капельки.

Она гораздо меньше задерживает сухие частицы в воздухе. Они как раз более мелкие и прекрасно проникают через поры.Николай Крючков

Из-за новых штаммов, как отметил иммунолог, средства индивидуальной защиты теряют в эффективности также, как и вакцины против COVID-19.

Чем больше вирусных частиц выделяется, тем меньше нужно чихать, кашлять для того, чтобы заразить окружающих. Соответственно, когда чихает, кашляет человек, тогда эти частички в капельках. А когда просто дышит, там влажных частиц уже меньше, но и сухие есть, поэтому меньше фильтрует маска. Поэтому да, с «омикроном» и «дельтой» все-таки похуже маски работают, особенно – с «омикроном».Николай Крючков

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