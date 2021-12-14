В Каратау введены в эксплуатацию два многоквартирных дома

Глава региона обратился к новоселам с теплыми пожеланиями и поздравил с двойным праздником — наступающим Днем Независимости РК и получением квартир.

В соответствии с поручениями президента страны Касым-Жомарта Токаева принимаются системные меры по улучшению жилищных условий населения, реализуются госпрограммы развития жилищного строительства. Этот вопрос всегда находится в ряду важнейших приоритетов государственной политики. В регионе ежегодно растут темпы строительства. В малых городах, в том числе и Каратау, ведется работа по восстановлению жилого фонда. На сегодняшний день в Каратау остались шесть пустующих многоэтажных жилых домов. Работы по их реконструкции будут вестись поэтапно. Строительно-ремонтные работы проводятся не только за счет бюджетных средств, но и при поддержке спонсоров. К примеру, ТОО «Казфосфат» завершило реконструкцию одного жилого дома, ТОО «Talas Investment Company» проводит реконструкцию одного жилого дома. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Он пожелал семьям мира, согласия и благополучия.

В 5-этажном жилом доме №17, построенном в рамках программы «Нұрлы жер», насчитывается 64 квартиры. Подрядчиком выступила компания ТОО «Агроспецстрой». Проектная стоимость – 482,7 млн тенге. В числе тех, кто стал обладателями ключей от новеньких квартир, — граждане из социально уязвимых слоев населения.

Большое спасибо государству за то, что не оставляют нас без внимания, поддерживают. Мы это очень ценим. Сегодня один из самых счастливых дней в нашей жизни. Жительница Гаиша Жунисова

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Недавно в городе Каратау появился новый парк «30 лет Независимости», возведенный на средства ТОО «Казфосфат». Сотрудникам компании повысили заработную плату. Товарищество вносит значимый вклад в решение социальных и общественно полезных задач. Бердибек Сапарбаев

В этот же день в торжественной обстановке глава региона вручил ключи и жильцам соседнего 5-этажного дома №15. На реконструкцию долгое время пустовавшего 72-квартирного дома ТОО «Казфосфат» потратило 1,2 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Генеральный директор ТОО «Казфосфат» Нурхан Нурланулы подчеркнул, что компания особое внимание уделяет улучшению жилищных условий сотрудников.

В рамках рабочей поездки в Таласский район Бердибек Сапарбаев ознакомился с деятельностью центра реабилитации и адаптации детей с ограниченными возможностями на 25 мест. В здании созданы все условия для творческого и физического развития детей. Здесь работают 30 сотрудников.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Далее глава региона посетил реконструированный парк «Тәуелсіздік».