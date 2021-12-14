09:42 14.12.2021
В Мангыстау автомобиль столкнулся с лошадью и спровоцировал ряд ДТП
Фото: Zakon.kz
На трассе Актау – Жанаозен водитель Toyota Camry совершил наезд на лошадь, после чего по инерции произошло столкновение еще нескольких автомобилей, сообщает Zakon.kz.
По данным «Лада», шесть человек были госпитализированы.
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области уточнили, что авария произошла 12 декабря в 19:50.
Водитель Toyota Camry совершил наезд на лошадь, после чего по инерции столкнулся со стоящим кроссовером Toyota Highlander, который врезался в минивэн Honda Odyssey. В результате ДТП шестеро пострадавших были доставлены в больницу села Жетыбай.Пресс-служба департамента полиции Мангистауской области
Ведется расследование.