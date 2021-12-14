Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:42 14.12.2021

В Мангыстау автомобиль столкнулся с лошадью и спровоцировал ряд ДТП

авария трасса столкновение Фото: Zakon.kz
На трассе Актау – Жанаозен водитель Toyota Camry совершил наезд на лошадь, после чего по инерции произошло столкновение еще нескольких автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По данным «Лада», шесть человек были госпитализированы.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области уточнили, что авария произошла 12 декабря в 19:50.

Водитель Toyota Camry совершил наезд на лошадь, после чего по инерции столкнулся со стоящим кроссовером Toyota Highlander, который врезался в минивэн Honda Odyssey. В результате ДТП шестеро пострадавших были доставлены в больницу села Жетыбай.Пресс-служба департамента полиции Мангистауской области

Ведется расследование.

Анастасия Московчук
МВД РК Казахстан Мангистауская область
Похолодание ожидается в Казахстане в ближайшие три дня
13.12.2021
Доллар подешевел на торгах
13.12.2021
В «Самрук-Қазына» подвели итоги форума HSE Days
13.12.2021
Карагайлинская фабрика: промышленная и социальная опора региона
13.12.2021
Накануне Дня Независимости в Нур-Султане пройдет праздничный салют
13.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости