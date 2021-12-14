09:58 14.12.2021
16-летний казахстанец стал чемпионом Азии по теннису
Фото: ktf.kz
Темиртауский теннисист Максим Батютенко завоевал титул победителя азиатского первенства по теннису среди игроков до 18 лет, сообщает Zakon.kz.
Молодой казахстанец в борьбе за чемпионство, в конкуренции с ведущими юниорами азиатского региона, обыграл пять теннисистов из Индии. На предварительном этапе Максим Батютенко взял вверх над Ретином Кумаром – 6:3, 6:4, Адитьей Нандалом – 6:4, 6:4, Аманом Дахья – 6:4, 4:6, 6:2.
В полуфинале казахстанец, посеянный на этом турнире под номером 5, переиграл Духана Чирага – 6:3, 6:4.
А в решающем матче 11-я ракетка Казахстана сломил сопротивление Содхи Сахеба – 6:2, 6:1.
Ощущения смешанные. Я еще до конца не понял, что сделал, но чувствую радость и счастье! Спасибо всему тренерскому составу, ведь это наша общая победа! Сейчас меня ждет небольшой отдых и сборы перед поездкой в Австралию, где я, скорее всего, сыграю в квалификации юниорского «Австралиан Оупен».Теннисист Максим Батютенко