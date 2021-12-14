16-летний казахстанец стал чемпионом Азии по теннису

Молодой казахстанец в борьбе за чемпионство, в конкуренции с ведущими юниорами азиатского региона, обыграл пять теннисистов из Индии. На предварительном этапе Максим Батютенко взял вверх над Ретином Кумаром – 6:3, 6:4, Адитьей Нандалом – 6:4, 6:4, Аманом Дахья – 6:4, 4:6, 6:2.

В полуфинале казахстанец, посеянный на этом турнире под номером 5, переиграл Духана Чирага – 6:3, 6:4.

А в решающем матче 11-я ракетка Казахстана сломил сопротивление Содхи Сахеба – 6:2, 6:1.