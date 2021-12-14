Спецоперация прошла в пяти регионах Казахстана

В результате ликвидирована сеть оптовых распространителей наркотиков, задержано 10 лиц, участвующих в незаконном бизнесе.

Преступная группа попала в поле зрения в начале ноября. Было установлено, что одному из фигурантов из России через грузоперевозки переданы прекурсоры, которые могут использоваться для производства наркотиков. Начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД Ерлан Омарбеков

В момент передачи установлены два участника преступной группы – принявший груз, и человек, на кого были оформлены документы грузоперевозки.

Наблюдение за ними велось круглосуточно.

Через три дня один из преступников на такси выехал из столицы в Павлодар. По пути, не доезжая 40 км до города, оставил закладку наркотиков в придорожной лесополосе и выехал в Кокшетау.

Через 10 минут к месту закладки приехал третий участник группы, забрал закладку и уехал в Павлодар, где в последующем павлодарскими полицейскими был задержан. Это оказался ранее судимый местный житель, у которого изъяты два пакета мефедрона общим весом 324 г. В борсетке задержанного обнаружен еще один сверток с 30 разовыми дозами наркотического вещества. При обыске его квартиры изъяты приспособления и предметы для осуществления закладок наркотиков, тетрадный лист с записями.

В этот же день первый фигурант оставил еще одну закладку уже в Кокшетау, на пустыре, и вернулся в столицу.

Вечером того же дня в Кокшетау задержан местный житель, который пытался забрать оставленные на пустыре наркотики. При задержании изъято более 130 г синтетического наркотика мефедрона. В ходе обыска в квартире задержанного изъято еще 15 г этого вещества, расфасованных по разовым дозам, марихуана, весы и другие предметы, используемые в закладках наркотиков.

На следующий день в Павлодаре задержаны еще двое парней и две девушки. При личном обыске одного из них изъят пакет с 400 г мефедрона. В телефоне, изъятом у одной из девушек, обнаружена переписка с основным поставщиком наркотиков из Нур-Султана о получении наркотиков и их весе.

В этот же день сотрудниками Департамента по противодействию наркопреступности МВД и их коллегами из ДП Акмолинской области около придорожного кафе на трассе Нур-Султан – Щучинск установлен еще один закладчик, уроженец Узбекистана. При задержании он попытался скрыться, но был схвачен бойцами спецподразделения МВД.

При обыске его автомобиля изъят 500-граммовый сверток с мефедроном.

Задержанный дал показания, что в его «активе» уже есть закладки в Павлодаре, Алматы, Экибастузе. И сейчас он направлялся в Петропавловск с очередной крупной партией мефедрона. Таким образом, были установлены еще трое преступников.

20 ноября в Петропавловске североказахстанскими полицейскими в арендуемой квартире они были задержаны. Как выяснилось, все приехали в областной центр целенаправленно, для распространения наркотиков.

В съемной квартире проведен обыск. Визуальный осмотр показал, что расфасовка наркотиков на мелкие партии осуществлялась здесь же: комната была усыпана обрывками изоленты и упаковочного материала, на поверхностях мебели – следы наркотиков.

В различных тайниках обнаружены 165 расфасованных разовых доз мефедрона, пакеты с 450 г альфа-PVP и 300 г мефедрона.

При проведении следственных действий в городе обнаружено и изъято еще шесть закладок мефедрона общим весом около 200 г.

Всего у преступников изъято около 2,5 кг синтетических наркотиков.

Как дополнил Ерлан Омарбеков, все задержанные арестованы, в их отношении возбуждены уголовные дела по ст. 297, ч. 3 Уголовного кодекса «Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, посредством использования электронных информационных ресурсов».

В том случае, если в ходе досудебного производства будет доказано, что все преступники являются членами организованной преступной группы, задержанным будет грозить лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.