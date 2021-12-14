4,4 трлн тенге вложат инвесторы в сельское хозяйство Казахстана до 2025 года

Министерством сельского хозяйства совместно с местными исполнительными органами были разработаны и утверждены Дорожные карты по реализации инвестиционных проектов агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы. В соответствии с Дорожными картами составлен пул из 934 инвестиционных проектов на общую сумму 4,4 трлн тенге. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев

Он уточнил, что из данного пула проектов определены основные крупные направления:

мясное (откормочные площадки, репродукторы, убойные цеха, мясоперерабатывающие заводы) – 301 проект на сумму 1 трлн тенге;

тепличные комплексы – 67 проектов на сумму 1 трлн тенге;

молочное животноводство – 186 проектов на сумму 452 млрд тенге;

птицеводство – 47 птицефабрик на сумму 373 млрд тенге; В сфере переработки растениеводческой продукции – 73 проекта на сумму 300 млрд тенге.

за пять лет обеспечение сахаром будет доведено до 80%, общая сумма проектов 228 млрд тенге.

интенсивное садоводство – 32 проекта на сумму 100 млрд тенге;

в рамках прочих направлений планируется реализация 225 проектов на общую сумму 834 млрд тенге, которые включают в себя проекты по орошению, семеноводству, производству продуктов питания.

Министр уточнил, что из запланированных на 2021 год 285 проектов на сумму 263 млрд тенге по итогам 11 месяцев этого года введены в эксплуатацию 268 проектов на сумму 241 млрд тенге.

По информации акиматов до конца 2021 года планируется реализовать 17 проектов на сумму 22 млрд тенге.

Лидерами, согласно данным МСХ, по уже реализованным проектам являются Северо-Казахстанская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская области.