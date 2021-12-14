Bank RBK предлагает беззалоговые займы по самой низкой ставке

При этом банк демонстрирует один из самых лучших показателей качества кредитного портфеля, сообщает Ranking.kz.

Кредиты населению к ноябрю текущего года достигли уже 9,93 трлн тг — на 38,7% больше, чем годом ранее. Потребительские займы физическим лицам составили 5,77 трлн тг, плюс 35,1% за год.

Наиболее популярными и ходовыми у населения ожидаемо являются беззалоговые потребительские займы без ограничения заемщиков по целям займа. Такие кредиты сегодня готовы выдать казахстанцам 13 из 22 БВУ РК.

Самую низкую годовую эффективную ставку по беззалоговым кредитам населению предлагает Bank RBK — от 8,27%.

Фото: Ranking.kz

Помимо лидирующего Bank RBK, в топовую тройку по лучшим годовым эффективным ставкам в секторе входят Сбербанк (от 8,38%) и Halyk Bank (от 10,4%). При этом средняя ГЭСВ в сегменте — от 17,49%.

Популярный максимальный срок займов в секторе — до 60 месяцев. На этот срок готовы выдать заем сразу 10 из 13 БВУ, предлагающих продукт, включая тройку лучших по ставкам. Наибольший предлагаемый срок — до 84 месяцев (Банк ВТБ).

Популярная максимальная сумма займа — до 7 млн тг. Именно столько готовы выдать клиентам сразу шесть БВУ, включая Bank RBK и Halyk Bank. Заметим: хотя в целом по сектору предельная сумма составляет от 5 млн до 8 млн тг, один фининститут — Kaspi Bank — ограничивается суммой всего в пределах 1 млн тг.

Фото: Ranking.kz

Важный момент: несмотря на увеличение объема розничных займов в целом и потребительских кредитов в частности, качество кредитного портфеля в секторе стремительно растет. Так, по итогам октября доля просроченных займов в общем объеме кредитов физлицам составила всего 2,9%, против 4,9% годом ранее, а в сфере потребкредитов населению — лишь 3,5%, против 5,2% год назад.

В тройке лучших БВУ по годовым эффективным ставкам в сегменте беззалоговых займов населению сразу у двух банков уровень просроченных кредитов в портфеле благоприятнее, чем в среднем по РК — признак не только выгодных, но и надежных кредиторов. Напомним: доля NPL 90+ в совокупном ссудном портфеле БВУ РК составила 4,1%.

При этом у Bank RBK доля NPL 90+ составляет лишь 2,5% — это один из лучших показателей качества кредитного портфеля по банковскому сектору в целом.

У Halyk Bank показатель достигает 3,1%. В то же время у третьего банка с невысокой ГЭСВ в сегменте — Сбербанка — доля NPL 90+ в портфеле 5,3%. Это все еще относительно немного, однако все же больше, чем в среднем по рынку.