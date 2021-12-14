Курс доллара снова вырос на торгах

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 436,2-438,5 тенге, евро – по 490-494 тенге, российский рубль – по 5,91-5,99 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 14 декабря.

Январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,55%, составив 70,90 долл. за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале упали на 0,46%, до 74,05 долл. за баррель.