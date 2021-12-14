11:15 14.12.2021
Курс доллара снова вырос на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 434,76 тенге, поднявшись сразу на 1,20 тенге, передает Zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 436,2-438,5 тенге, евро – по 490-494 тенге, российский рубль – по 5,91-5,99 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 14 декабря.
Январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,55%, составив 70,90 долл. за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале упали на 0,46%, до 74,05 долл. за баррель.