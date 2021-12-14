Перевод пенсионных на депозит «Отбасы банка»: правила и условия
По его словам, скоро появится кнопка «Пополнить вклад в «Отбасы банке».
Совсем скоро вы сможете переводить свои единовременные пенсионные выплаты на ваш депозит в «Отбасы банке» через онлайн-платформу enpf-otbasy.kz. Когда и как появится кнопка «Пополнить вклад в «Отбасы банке», сообщим дополнительно. Нурлан Акшанов
На депозиты с ЕПВ будут распространяться стандартные условия системы ЖСС.
То есть на депозиты будет начисляться вознаграждение банка в размере 2% годовых и премия государства в размере 20% (на сумму накоплений за год, которая не превышает 200 МРП).
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Приобрести жилье с помощью депозита в «Отбасы банке» с использованием ЕПВ нужно будет в течение трех лет.
Если клиенты банка не используют пенсионные излишки за указанные срок, то они вернутся в ЕНПФ.
Нельзя будет закрыть депозит и снять свои пенсионные излишки. При закрытии счета деньги будут возвращены в ЕНПФ.
При уступке такого вклада своим близким средства ЕПВ, имеющиеся на счете в банке, будут также возвращены в ЕНПФ.
При делении депозита с него можно будет изъять только собственные накопления и вознаграждение банка и, если срок депозита три года и более того, и премию государства, а средства ЕПВ также будут возвращены в ЕНПФ.
Вклады, пополненные за счет ЕПВ, разрешено объединять. Это можно делать, если они принадлежат одному вкладчику или если один из вкладов пополнен единовременными пенсионными выплатами и принадлежит вкладчику, на чье имя производится объединение.
Продажа вкладов, пополненных единовременными пенсионными выплатами, в интернет-банкинге будет запрещена. Их также нельзя будет использовать в качестве депозита-гаранта третьего лица.
Вклады в «Отбасы банке», пополненные единовременными пенсионными выплатами, будут иметь защиту от требований третьих лиц.
9 декабря глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.
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