Перевод пенсионных на депозит «Отбасы банка»: правила и условия

По его словам, скоро появится кнопка «Пополнить вклад в «Отбасы банке».

На депозиты с ЕПВ будут распространяться стандартные условия системы ЖСС.

То есть на депозиты будет начисляться вознаграждение банка в размере 2% годовых и премия государства в размере 20% (на сумму накоплений за год, которая не превышает 200 МРП).

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Приобрести жилье с помощью депозита в «Отбасы банке» с использованием ЕПВ нужно будет в течение трех лет.

Если клиенты банка не используют пенсионные излишки за указанные срок, то они вернутся в ЕНПФ.

Нельзя будет закрыть депозит и снять свои пенсионные излишки. При закрытии счета деньги будут возвращены в ЕНПФ.

При уступке такого вклада своим близким средства ЕПВ, имеющиеся на счете в банке, будут также возвращены в ЕНПФ.

При делении депозита с него можно будет изъять только собственные накопления и вознаграждение банка и, если срок депозита три года и более того, и премию государства, а средства ЕПВ также будут возвращены в ЕНПФ.

Вклады, пополненные за счет ЕПВ, разрешено объединять. Это можно делать, если они принадлежат одному вкладчику или если один из вкладов пополнен единовременными пенсионными выплатами и принадлежит вкладчику, на чье имя производится объединение.

Продажа вкладов, пополненных единовременными пенсионными выплатами, в интернет-банкинге будет запрещена. Их также нельзя будет использовать в качестве депозита-гаранта третьего лица.