Подозреваемого в краже обнаружили на месте преступления – в салоне автомобиля

Как сообщили в полиции, житель Петропавловска обнаружил в салоне своего автомобиля Volkswagen нетрезвого мужчину. В свое оправдание незнакомец сказал, что воспользовался незакрытой машиной для того, чтобы погреться, и уснул. Однако хозяин автомобиля заметил, что в салоне отсутствуют некоторые вещи: дизельная пушка, автомагнитола, ящик с инструментами. Тогда мужчина позвонил в полицию. Пропажа была оценена на сумму около 300 тыс. тенге.

Оперативники Второго отдела УП города Петропавловска, просмотрев запись камеры видеонаблюдения, установили, что подозреваемый вызвал такси, на котором отправил похищенное имущество, после чего вернулся в Volkswagen. Пресс-служба ДП СКО

Такси с крадеными вещами было остановлено инспекторами ЦОУ, имущество возвращено владельцу.