Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:57 14.12.2021

Бегал с ножом в руках – алматинец пытался покончить с собой

мужчина происшествие Фото: Zakon.kz
В Алматы нетрезвый мужчина пытался свести счеты с жизнью, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, 34-летний мужчина бегал с ножом в руках по проспекту Райымбека.

Прибывший на место патрульный экипаж задержал местного жителя.

Мужчина находился в невменяемом состоянии, на шее была рана.

Как удалось выяснить, не так давно от него ушла жена, забрав детей. Есть предположение, что мужчина решил свести счеты с жизнью – наглотался таблеток и хотел перерезать шею. Пресс-служба ДП Алматы

Прибывшие медики забрали его в больницу.

Анастасия Московчук
МВД РК Алматы
Карагайлинская фабрика: промышленная и социальная опора региона
13.12.2021
В «Самрук-Қазына» подвели итоги форума HSE Days
13.12.2021
Накануне Дня Независимости в Нур-Султане пройдет праздничный салют
13.12.2021
В Таразе открыли набережную
13.12.2021
Жанат Самат: Выжженная мусорками земля видна из космоса
13.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости