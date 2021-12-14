11:57 14.12.2021
Бегал с ножом в руках – алматинец пытался покончить с собой
Фото: Zakon.kz
По данным полиции, 34-летний мужчина бегал с ножом в руках по проспекту Райымбека.
Прибывший на место патрульный экипаж задержал местного жителя.
Мужчина находился в невменяемом состоянии, на шее была рана.
Как удалось выяснить, не так давно от него ушла жена, забрав детей. Есть предположение, что мужчина решил свести счеты с жизнью – наглотался таблеток и хотел перерезать шею. Пресс-служба ДП Алматы
Прибывшие медики забрали его в больницу.