Бегал с ножом в руках – алматинец пытался покончить с собой

По данным полиции, 34-летний мужчина бегал с ножом в руках по проспекту Райымбека.

Прибывший на место патрульный экипаж задержал местного жителя.

Мужчина находился в невменяемом состоянии, на шее была рана.

Как удалось выяснить, не так давно от него ушла жена, забрав детей. Есть предположение, что мужчина решил свести счеты с жизнью – наглотался таблеток и хотел перерезать шею. Пресс-служба ДП Алматы

Прибывшие медики забрали его в больницу.