Пособия для детей с инвалидностью не учитываются при определении совокупного дохода семьи — Минтруда

Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты, распространители фейковой информации неправильно толкуют изменения, внесенные в приказ министра труда и социальной защиты населения РК от 28 июля 2009 года «Об утверждении Правил исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи».

С 23 октября текущего года вступил в силу закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан».

Закон снижает возраст присвоения инвалидности с 16 до семи лет, что позволило устанавливать группы инвалидности гражданам с особыми потребностями с раннего возраста.

Необходимо отметить, что данные изменения не повлияли на методику назначения АСП. Изменения, внесенные в приказ 8 декабря 2021 года в рамках реализации закона, носят исключительно редакционный характер. Минтруда

То есть изменены наименования пособий следующим образом:

государственные социальные пособия по инвалидности детям-инвалидам до 16 лет заменены на государственные социальные пособия по инвалидности детям-инвалидам до семи лет;

государственные социальные пособия по инвалидности детям-инвалидам от 16 до 18 лет первой, второй, третьей групп заменены на государственные социальные пособия по инвалидности детям-инвалидам с семи до 18 лет первой, второй, третьей групп;

специальные государственные пособия детям-инвалидам до 16 лет заменены на специальные государственные пособия детям-инвалидам до семи лет;

специальные государственные пособия детям-инвалидам от 16 до 18 лет первой, второй, третьей групп заменены на специальные государственные пособия детям-инвалидам с семи до 18 лет первой, второй, третьей групп.

Таким образом, при назначении АСП вышеуказанные пособия не учитывались и не учитываются в составе совокупного дохода семьи. Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Минтруда

В ведомстве напомнили, что распространение ложной информации карается по закону.