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12:19 14.12.2021

Впервые церемония открытия Олимпиады пройдет вне стадиона

Париж Открытие Сена Фото: Instagram/paris2024
Официальная церемония открытия Летних Олимпийских игр 2024 года в Париже состоится на реке Сена, сообщает Zakon.kz.

Главный город Франции проведет торжественное открытие на реке Сена 26 июля 2024 года, передает Twitter-аккаунт оргкомитета ОИ.

На реке Сена – самая зрелищная и доступная церемония открытия в олимпийской истории. Открытая для всех, открытая для тебя. Пресс-служба ОИ Париж-2024

Маршрут парада делегаций стран-участниц будет пролегать по течению реки с востока на запад, его длина составит шесть километров. Планируется, что Париж посетят более 10 тыс. спортсменов из разных стран мира, а болельщики и зрители смогут наблюдать за церемонией открытия с мостов и набережных. Параллельно, по ходу движения парада, будут установлены большие экраны.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Париж Открытие Сена

Фото: Instagram/paris2024

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