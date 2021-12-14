Впервые церемония открытия Олимпиады пройдет вне стадиона

Главный город Франции проведет торжественное открытие на реке Сена 26 июля 2024 года, передает Twitter-аккаунт оргкомитета ОИ.

26/07/2024 - Are you ready for this?



On the River Seine, the most spectacular & accessible Opening Ceremony in Olympic history. Open to all, open to you!



Sur la Seine, la plus grande cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ouverte à tous, ouverte à vous !#Paris2024 pic.twitter.com/5th1CEeZAe December 13, 2021

На реке Сена – самая зрелищная и доступная церемония открытия в олимпийской истории. Открытая для всех, открытая для тебя. Пресс-служба ОИ Париж-2024

Маршрут парада делегаций стран-участниц будет пролегать по течению реки с востока на запад, его длина составит шесть километров. Планируется, что Париж посетят более 10 тыс. спортсменов из разных стран мира, а болельщики и зрители смогут наблюдать за церемонией открытия с мостов и набережных. Параллельно, по ходу движения парада, будут установлены большие экраны.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.