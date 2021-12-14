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12:22 14.12.2021

«Создают семьи только после 30 лет» — астрологи назвали три знака зодиака

семья, знаки зодиака, астрология Фото: pixabay
Астрологи назвали три знака зодиака, представители которых не свяжут себя узами брака раньше 30 лет, передает Zakon.kz.

Звездные провидцы, как пишет «Пятый канал», назвали три знака зодиака, представители которых «создают семьи только после 30 лет».

Близнецы

Рожденные под этим знаком зодиака отличаются непостоянностью. Близнецы привыкли к повышенному вниманию поклонников и поклонниц.

Готовность к серьезным и продолжительным отношениям приходит к ним довольно поздно. Одно ясно точно — Близнецы могут быть идеальными семьянинами.

Лев

Под венец представители этого знака зодиака раньше 25 лет точно не пойдут. Романтические отношения в юности они не воспринимают всерьез и зачастую обижают партнеров своим потребительским отношением.

В приоритете для Львов — статус в обществе и благосостояние.

Стрелец

Стрельцы не готовы жертвовать собственной свободой, из-за этого они стараются всячески отсрочить официальную регистрацию брака.

Рожденные под этим знаком зодиака отличаются тотальной несерьезностью, и даже будучи взрослыми людьми. Они не из тех, кто изменят своим привычкам и желаниям в угоду семейному благополучию.

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