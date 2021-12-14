Международный айтыс к юбилею Независимости прошел в Акмолинской области

По данным управления внутренней политики, в поэтическом состязании приняли участие 12 айтыскеров из различных регионов Казахстана, Кыргызстана и Китая.

Как отметили организаторы, мероприятие направлено на популяризацию духовного наследия казахского народа, развитие поэтической импровизации, повышение культуры и исполнительского мастерства акынов, приобщение широких масс населения к традиционному фольклорному творчеству.

Мастерство участников оценивали заслуженный деятель Казахстана, писатель, драматург Жабал Ергалиев, член Союза писателей РК, поэт-айтыскер, отличник культуры РК Кудайберли Мырзабек, член Союза писателей РК, поэт-писатель Ерболат Баятулы, кандидат филологических наук, ассоциированный профессор Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова Сабит Жамбек, поэт, журналист, член Союза писателей РК Алмас Темирбай.

В ходе поэтического турнира акыны воспевали достижения и успехи республики за годы суверенитета, политическую стабильность, дружбу, единство и согласие народа Казахстана.

По итогам айтыса Гран-при и сертификат на сумму 1,5 млн тг завоевал Мурадым Мирланов из Западно-Казахстанской области.

Обладателем первого места и сертификата на сумму 1 млн тг стал Темирбек Матыбаев, представляющий Кыргызстан.

Второе место заняли Ерлан Аманкожа из Китайской Народной Республики и Асем Ережекызы из Нур-Султана. Им вручены сертификаты на сумму 650 тыс. тг.

Третье место разделили представители Акмолинской области – Нурмахан Жакыпбек из Кокшетау и Ерлан Даулет из Ерейментауского района, которые получили сертификаты на сумму 500 тыс. тг.

В преддверии Дня Независимости на акмолинской земле прошло яркое культурное мероприятие. Каждый из участников показал высокой уровень мастерства и импровизации. Выражаю благодарность организаторам и поздравляю всех казахстанцев с наступающим праздником. Айтыскер Нурмахан Жакыпбек

К слову, в регионе в рамках 30-летия Независимости страны проведено более тысячи различных культурных мероприятий.