Решения Земельной комиссии будут публиковаться в интернете с 1 января

Так, с 1 января 2022 года решения Земельной комиссии должны ежемесячно публиковаться в интернете.

Также установлено, что один экземпляр заключения комиссии в течение одного рабочего дня с момента подписания вручается (направляется) заявителю или его представителю одним из следующих способов:

нарочно;

в форме заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;

электронным документом, подписанным ЭЦП;

по адресу электронной почты заявителя.

Заявитель может обжаловать решение комиссии в течение семи рабочих дней с даты его получения в суде в порядке, установленном АППК.

Посмотреть текст приказа можно здесь.