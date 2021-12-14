Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:42 14.12.2021

Решения Земельной комиссии будут публиковаться в интернете с 1 января

земельная комиссия, публикации, решения Фото: primerminister.kz
Министр сельского хозяйства РК приказом от 6 декабря 2021 года внес изменения в Типовое положение о земельной комиссии, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2022 года решения Земельной комиссии должны ежемесячно публиковаться в интернете.

Также установлено, что один экземпляр заключения комиссии в течение одного рабочего дня с момента подписания вручается (направляется) заявителю или его представителю одним из следующих способов:

  • нарочно;

  • в форме заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;

  • электронным документом, подписанным ЭЦП;

  • по адресу электронной почты заявителя.

Заявитель может обжаловать решение комиссии в течение семи рабочих дней с даты его получения в суде в порядке, установленном АППК.

Посмотреть текст приказа можно здесь.

Лариса Черненко
МСХ РК Казахстан
Карагайлинская фабрика: промышленная и социальная опора региона
13.12.2021
В «Самрук-Қазына» подвели итоги форума HSE Days
13.12.2021
Накануне Дня Независимости в Нур-Султане пройдет праздничный салют
13.12.2021
В Таразе открыли набережную
13.12.2021
Жанат Самат: Выжженная мусорками земля видна из космоса
13.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости