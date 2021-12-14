12:42 14.12.2021
Решения Земельной комиссии будут публиковаться в интернете с 1 января
Фото: primerminister.kz
Министр сельского хозяйства РК приказом от 6 декабря 2021 года внес изменения в Типовое положение о земельной комиссии, сообщает Zakon.kz.
Так, с 1 января 2022 года решения Земельной комиссии должны ежемесячно публиковаться в интернете.
Также установлено, что один экземпляр заключения комиссии в течение одного рабочего дня с момента подписания вручается (направляется) заявителю или его представителю одним из следующих способов:
нарочно;
в форме заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;
электронным документом, подписанным ЭЦП;
по адресу электронной почты заявителя.
Заявитель может обжаловать решение комиссии в течение семи рабочих дней с даты его получения в суде в порядке, установленном АППК.
Посмотреть текст приказа можно здесь.