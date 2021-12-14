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12:57 14.12.2021

Врач объяснила, кому необходимо ревакцинироваться от коронавируса

ревакцинация, необходимость, врач, пояснение Фото: Zakon.kz
Кому необходимо ревакцинироваться от коронавирусной инфекции, рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина, передает Zakon.kz.

По ее словам, как пишет РИА Новости, ревакцинация от КВИ показана тем, кто вакцинировался или переболел более полугода назад.

Согласно методическим рекомендациям, ревакцинация показана тем, кто вакцинировался более полугода назад или же переболел более полугода назад.Оксана Драпкина

В конце ноября в Великобритании из-за распространения «омикрон-штамма» приняли решение уменьшить срок между основным курсом вакцинации от COVID-19 и ревакцинацией с шести до трех месяцев.

13 декабря стало известно, что по этой же причине в Таиланде тоже сократили срок между основным курсом вакцинации от коронавируса и ревакцинацией с шести до трех месяцев.

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