Акция «Новогодний Драйв» от Olimpbet набирает обороты

Уже завтра в 20:00 по времени Нур-Султана букмекерская контора Olimpbet проведет третий розыгрыш призов. На кону — Mercedes C-Class, PlayStation 5, гаджеты Apple и фрибеты до 25 тыс. тг. Среди тех, кто останется без подарка, букмекер разыграет фрибеты на общую сумму 300 млн тг. На призы будут претендовать те игроки, которые сделали ставки до 12 декабря.

На следующей неделе клиенты Olimpbet снова смогут попытать удачу. Кажется, что без еврокубков ставить не на что? Это не так! Рассказываем, какие события могут принести новенький Mercedes.

Очередной тур АПЛ на этот раз пройдет в середине недели. «Вест Хэм» и «Арсенал» оспорят место в еврокубковой зоне, а «Тоттенхэм» и «Лестер» постараются приблизиться к лидерам.

В Нур-Султане пройдет грандиозный вечер бокса, главным спонсором которого является Olimpbet. Амбассадор букмекера казахстанец Иван Дычко встретится с россиянином Александром Устиновым. А в главном бою Данияр Елеусинов сразится за звание чемпиона мира по версии IBO с аргентинцем Хуаном Эрнаном Леалом. Кстати, бесплатные билеты на бой можно выиграть в социальных сетях Olimpbet.

Наконец, на Кубке Первого канала состоится мировая хоккейная классика: Россия – Канада. Следующего матча «красной машины» против «кленовых листьев», возможно, придется ждать еще долго.

За каждые поставленные 2 тыс. тг клиенты получают билеты для участия в розыгрыше. Условие только одно — коэффициент ставки должен быть выше 1,50. Заряжай на любимые виды спорта, получай билеты и выигрывай в «Новогоднем Драйве»!