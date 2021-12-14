Теннисист Александр Бублик совершил больше всех двойных ошибок в сезоне-2021

В активе 36-й ракетки мира их накопилось 424, в среднем он делал 6,5 двойной ошибки за матч. За Александром идет француз Бенуа Пэр – 321 двойных (7,4 за игру). На третьей строчке канадский теннисист Денис Шаповалов – 314 (6 за матч). Далее идут победитель Итогового турнира года Александр Зверев – 267 двойных (3,6 за матч), Феликс Оже-Альяссим – 250 двойных (4,1 за матч) и чемпион US-Open 2021 Даниил Медведев – 227 двойных (3 за матч).

Напомним, что Александр Бублик является лучшим теннисистом планеты по количеству эйсов нынешнего года. На его счету их 840 – в среднем он делал 12,9 подач навылет за матч.