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14:47 14.12.2021

Вредная еда на завтрак приводит к накоплению опасного жира — диетологи

десерт кофе Фото: pixabay
Американские диетологи назвали неполезную еду на завтрак, которая провоцирует накопление висцерального жира, передает Zakon.kz.

Специалисты считают, что на накопление опасного жира влияет именно неполезная еда, употребляемая в утреннее время. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

По мнению диетолога Кейлы Гирген, стоит избегать употребления сладостей на завтрак, тогда справляться с аппетитом в течение дня будет проще.

Кроме того, завтракать полезнее большим количеством клетчатки, утверждает диетолог Джинан Банна. Это связано с тем, что клетчатка вызывает ощущение заполненности в желудке, что надолго дает человеку чувство сытости.

Также не идет на пользу избыток кофе в утренние часы.

Хотя кому-то порция кофе или чая дает заряд энергии по утрам, из-за избыточного количества этих напитков может подскочить уровень кортизола, гормона стресса. А слишком высокий уровень кортизола, сохраняющийся в течение долгого времени, сигнализирует организму, что нужно запасать висцеральный жир. Диетолог Виктория Кольянезе

Диетолог Габриэлла Макферсон считает, что завтрак без овощей — это большая ошибка. Она советует добавлять шпинат или кейл в смузи, а грибы, помидоры, перец и лук — в яичницы и омлеты.

Одной из ошибок считается завтракать большим количеством углеводов, игнорируя белковую пищу.

Даже умеренное количество углеводов без белка повышает уровень сахара в крови, а это может привести к прибавлению веса, особенно в области живота.Диетолог Лорен Харрис-Пинкус

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Оксана Житникова
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