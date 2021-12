Вредная еда на завтрак приводит к накоплению опасного жира — диетологи

Специалисты считают, что на накопление опасного жира влияет именно неполезная еда, употребляемая в утреннее время. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

По мнению диетолога Кейлы Гирген, стоит избегать употребления сладостей на завтрак, тогда справляться с аппетитом в течение дня будет проще.

Кроме того, завтракать полезнее большим количеством клетчатки, утверждает диетолог Джинан Банна. Это связано с тем, что клетчатка вызывает ощущение заполненности в желудке, что надолго дает человеку чувство сытости.

Также не идет на пользу избыток кофе в утренние часы.

Хотя кому-то порция кофе или чая дает заряд энергии по утрам, из-за избыточного количества этих напитков может подскочить уровень кортизола, гормона стресса. А слишком высокий уровень кортизола, сохраняющийся в течение долгого времени, сигнализирует организму, что нужно запасать висцеральный жир. Диетолог Виктория Кольянезе

Диетолог Габриэлла Макферсон считает, что завтрак без овощей — это большая ошибка. Она советует добавлять шпинат или кейл в смузи, а грибы, помидоры, перец и лук — в яичницы и омлеты.

Одной из ошибок считается завтракать большим количеством углеводов, игнорируя белковую пищу.

Даже умеренное количество углеводов без белка повышает уровень сахара в крови, а это может привести к прибавлению веса, особенно в области живота. Диетолог Лорен Харрис-Пинкус