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14:55 14.12.2021

Об эпидемии опаснее пандемии COVID-19 предупредил врач

коронавирус, пандемия, эпидемия, врач Фото: pixabay
Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об эпидемии опаснее пандемии коронавирусной инфекции, передает Zakon.kz.

Как заявил он в эфире телеканала «Россия 1», все слишком увлеклись проблемой пандемии COVID-19 и совсем забыли про еще более опасный вирус - птичий грипп.

Чтобы создать смертельное для человека биологическое оружие, нужны всего лишь курица, свинья, хорек и сарай. Почему все идет из Китая? Потому что у них там тесно, люди живут тесно, животные живут тесно… Потом вспышки птичьего гриппа возникают по всему миру. Что получается? Мы не контролируем птиц! Из Китая полетят гуси-лебеди, сядут на водичку, пообщаются с нашими птичками, передадут вирус.Александр Мясников

Эпидемия мутировавшего птичьего гриппа, как заявил врач, может стать гораздо опаснее пандемии коронавируса.

Все вспышки птичьего гриппа начинаются с Китая. Там должны быть специальные станции, чтобы наблюдать за всем этим… Если они есть, то как тогда все полыхнуло по миру с ковидом? Я не уверен, что если произойдет новая мутация птичьего гриппа, то мы быстро среагируем или потом масками защитимся. Еще до ковида говорили о том, что мы в двух мутациях от эпидемии, когда новый вирус прейдет от птицы к человеку, мутирует в человеке и начнет передаваться дальше. Тогда мы можем столкнуться с большой проблемой, а я не уверен, что ковид нас чему-то научил.Александр Мясников

По его данным, детская смертность от птичьего гриппа составляет 53%.

Также телеведущий перечислил факторы, которые способствуют заражению опасными «птичьими» болезнями:

  • кормление уличных птиц с рук;

  • оказание помощи птицам с признаками болезни;

  • вдыхание пыли вместе с экскрементами городских птиц;

  • потребление потенциально зараженных продуктов – сырых яиц, мяса птиц.

Динара Халдарова
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