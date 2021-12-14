В Алматы появился новый «Арбат»

Новым «Арбатом» жители квартала по улице Мауленова между Шевченко и Курмангазы теперь называют свой район.

Масштабное благоустройство здесь было проведено впервые за последние 40 лет инвестором – строительной компанией «Диал-Строй».

Такой подарок южной столице компания решила сделать к 30-летию Независимости Казахстана.

Работы велись в течение четырех последних месяцев. Так, было полностью заменено покрытие улицы на тротуарную плитку, по обеим сторонам нового «Арбата» выставлено 55 красивых фонарей, высажены сотни саженцев цветов, более трех тысяч декоративных кустарников и деревьев, прочищены арыки, проведена система автополива. Также отремонтированы фасады восьми близлежащих домов, в том числе проведены очистка стен, ремонт штукатурки, шпаклевка и покраска. Кроме того, компания провела монтаж бетонного и гранитного бордюра по всему участку улицы, а также монтаж около 2 тыс. кв. м брусчатки, заасфальтировано около 1,5 тыс. кв. м площади квартала. Гендиректор ТОО «Диал-Строй» Габит Маматраиымов

Фото: Александр Канцедалов

Сама улица была заметно расширена. По согласованию с местными властями и по просьбе жителей района улицу сделали односторонней для автотранспорта, что значительно снизило риск ДТП, в том числе с участием пешеходов, детей. Компания также провела работы по нанесению соответствующей новой разметки на дороге.

Мы живем в доме 121а по улице Мауленова и, конечно, очень довольны, что компания «Диал-Строй» здесь все обустроила. Раньше здесь все было совсем по-другому, а сейчас красота, живем, как на Французском бульваре. Спасибо организаторам, что сделали нашу улицу такой яркой, интересной, красивой. Кроме того, обновили фасад дома, поставили скамейки для отдыха, почистили арыки, посадили много цветов, кустарников, деревьев, елей – чувствуется хороший уход. Весной, конечно, когда все зацветет и зазеленеет, будет еще красивее. Я живу здесь с 1979 года, и за эти 40 лет впервые проводится такое масштабное благоустройство. И хотя некоторые местные жители поначалу боялись, что свои обещания компания не выполнит, сейчас мы увидели, что все, что нам обещали, «Диал-Строй» сделал. Жительница Алма Айтпаева, преподаватель КазНПУ им. Абая

Фото: Александр Канцедалов

Раньше здесь была грязь, компания перед нашим магазином и по всему кварталу выложила плитку, стало чисто и аккуратно, посадили столько зелени, стало красиво, хорошо, одностороннее движение сделали, парковку. Мы здесь живем уже около 10 лет. Разница между тем, что было и что стало сейчас, очень большая. Хозяйка местного магазина Бибигуль

«Конечно, нам приятно, ландшафтный дизайн очень хороший, все стало цивилизованно, фонари поставили, все стилизовано, с удовольствием гуляем по нашей улице», – говорит местная жительница Ольга.

Фото: Александр Канцедалов

«Нашему салону красоты компания бесплатно, в рамках благоустройства улицы, выложила плитку, оформила гранитом фасад, сменила нашу серую вывеску на более красивую, в едином стиле, почистила стены. Просто приятно выглянуть в окно и полюбоваться такой красотой», – рассказывает сотрудница местного салона красоты Валентина.

Фото: Александр Канцедалов

Улица стала гораздо лучше, красивой, и глаз радуется. Жительница нового жилого комплекса Nur-Ay Residence Дамира

Фото: Александр Канцедалов

Отметим, что это не первый масштабный социальный проект компании. Год назад ТОО «Диал-Строй» также полностью за счет собственных средств в размере 25 млн тенге построило современный стадион для единственной общеобразовательной школы №203 в мкр. Нуршашкан Турксибского района Алматы.